Ceuta registra una probabilidad de lluvia del 80% y lluvia escasa prevista este jueves 3 de septiembre de 2026, según la información municipal de la AEMET. El resto del país aparece mayoritariamente con cielos poco nubosos o despejados y probabilidad de lluvia del 0% en buena parte de las capitales consultadas.

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Norte peninsular

Bilbao: máxima 32°C, mínima 15°C, poco nuboso; viento del E a 10 km/h.

A Coruña: máxima 25°C, mínima 14°C, poco nuboso; viento del NO a 10 km/h. Para ambas ciudades AEMET indica 0% de probabilidad de lluvia.

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Centro peninsular

En la zona central se esperan temperaturas altas y cielos despejados. Madrid alcanzará 37°C de máxima y 21°C de mínima, con viento del SO a 10 km/h. Zaragoza seguirá la misma tónica: 39°C de máxima y 20°C de mínima, viento del C (0 km/h). AEMET fija 0% de probabilidad de lluvia para ambas capitales.

Sur peninsular

Sevilla: máxima 42°C, mínima 23°C, cielo con nubes altas y viento del C (0 km/h).

Ceuta muestra la excepción: máxima 26°C, mínima 22°C, muy nuboso con lluvia escasa y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de precipitación alcanza el 80%, claramente superior a las otras capitales recogidas.

Mediterráneo

En el corredor mediterráneo predominan cielos despejados y temperaturas veraniegas. Barcelona tendrá 32°C de máxima y 25°C de mínima, viento del S a 15 km/h. València espera 31°C de máxima y 23°C de mínima, con viento del SE a 10 km/h. AEMET señala 0% de probabilidad de lluvia para ambas.

Islas Baleares

Palma: máxima 35°C, mínima 21°C, despejado y viento del E a 15 km/h. AEMET indica 0% de lluvia.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C, mínima 23°C, nuboso y viento del N a 25 km/h. Pese a la nubosidad, la previsión de AEMET marca 0% de probabilidad de precipitación.

Recomendaciones

En Ceuta , lleve paraguas o prenda impermeable si va a pasar tiempo en la calle: la previsión indica 80% de probabilidad de lluvia escasa.

, lleve paraguas o prenda impermeable si va a pasar tiempo en la calle: la previsión indica de probabilidad de lluvia escasa. En el interior peninsular ( Madrid y Zaragoza , 37°C y 39°C ) evite la exposición prolongada durante las horas centrales y manténgase hidratado.

y , y ) evite la exposición prolongada durante las horas centrales y manténgase hidratado. Considere el estado del viento para actividades en la costa: Palma (E 15 km/h) y Las Palmas (N 25 km/h) pueden tener influencia en el mar.

El jueves 3 de septiembre de 2026 será, en conjunto, mayoritariamente seco y con cielos despejados o poco nubosos en la península y Baleares; Ceuta queda como el único punto con probabilidad elevada de precipitación.

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