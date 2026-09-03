Hoy, jueves, 3 de septiembre de 2026, hay 3 farmacias de guardia en Ceuta, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

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Consulta abajo las farmacias abiertas por zona y el turno de noche. Antes de desplazarte, llama al teléfono indicado para confirmar disponibilidad y tiempos de servicio; lleva tu receta médica y un documento de identidad para agilizar la dispensación. Las direcciones y teléfonos aparecen en el listado siguiente.

Zona Centro

PARTIDA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 7 – Teléfono: 956 51 28 11

Campo Exterior

ALMADRABA (Campo Exterior) – Avd. Martínez Catena, s/n (Colonia Romeu) – Teléfono: 956 50 42 47

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si acudes durante la noche, lleva tu receta médica y, si es posible, llama antes para evitar esperas.

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