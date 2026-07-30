AEMET sitúa en Ceuta para hoy, jueves 30 de julio de 2026, una máxima de 27°C y una mínima de 23°C; el cielo permanece muy nuboso.

La humedad oscila entre 80% y 100%, por lo que la sensación de bochorno será notable. El viento sopla del E a 15 km/h, suficiente para notar corrientes en zonas abiertas. La probabilidad de precipitación es baja (10%), pero el índice UV alcanza 10, por lo que la radiación solar puede ser intensa en las horas centrales pese a las nubes.

Previsión para los próximos días

Para viernes, 31 de julio, AEMET pronostica una continuidad térmica: máxima de 27°C y mínima de 22°C. El cielo tenderá a poco nuboso y el viento rolará a SE, con rachas estimadas alrededor de 10 km/h, lo que aliviará algo la sensación de ambiente cargado respecto a hoy.

El sábado, 1 de agosto se prevé nuboso con 28°C de máxima y 21°C de mínima; domingo, 2 de agosto, la tendencia es al ascenso térmico hasta 30°C de máxima y 22°C de mínima. Según la previsión facilitada por AEMET, el estado del cielo para el domingo no queda especificado y el viento figura con dato incompleto, por lo que conviene seguir la actualización de la agencia.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 23°C

23°C Estado del cielo: Muy nuboso

Muy nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 10%

10% Humedad: 80% a 100%

80% a 100% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Lleva ropa ligera y, si sufres por la humedad, evita esfuerzo físico prolongado durante las horas de más calor. Con un UV máximo de 10, usa protección solar (crema, gafas y gorra) aunque haya nubes. Atención a rachas de viento en espacios abiertos cuando sopla del este.