El precio medio de la gasolina 95 en Ceuta es 1,557 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica (muestra de 10 estaciones; rango 1,534–1,597 €/L). La gasolina 98 promedia 1,588 €/L y el diésel (Gasóleo A) queda en 1,587 €/L (mín. 1,564 — máx. 1,598 €/L).
La diferencia entre el mínimo y el máximo para la 95 es 0,063 €/L: en un repostaje de 50 litros eso equivale a 3,15 € de ahorro si eliges la estación más barata frente a la más cara.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martinez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): 1.534€/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, S/N, Ceuta): 1.534€/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.539€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.539€/L
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.557€/L
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.587€/L
- SHELL (Avenida Martinez Catena, 6, Ceuta): 1.587€/L
- DISA (Puerto, Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.587€/L
Diésel
- CEPSA (Avenida Martinez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): 1.564€/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, S/N, Ceuta): 1.564€/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.597€/L
Las más caras
El techo del listado para la gasolina 95 hoy alcanza 1.597€/L.
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.597€/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.597€/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1.558€/L
Consejos
- Compara antes de repostar: con el rango para la 95 (1,534–1,597 €/L), pequeñas diferencias por litro acumulan si repostes con frecuencia.
- Respeta la recomendación del fabricante: si tu vehículo requiere 98 o 95, prioriza el combustible indicado sobre el precio más bajo.
- Atiende al diésel (Gasóleo A): hoy el mínimo está en 1,564 €/L y el máximo en torno a 1,598 €/L, según los datos del Ministerio.
- Valora la distancia: prioriza la estación más barata si el desvío no incrementa el consumo de combustible más que el ahorro en litros.
Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica (jueves, 30 de julio de 2026), para Ceuta.