La ciudad autónoma registra hasta tres temblores en menos de veinte minutos. El seísmo principal, de magnitud 3,1, se produjo a las 8:21 horas, seguido de varias réplicas que han generado inquietud entre los vecinos.

La mañana de este miércoles ha estado marcada por la inestabilidad geológica en el entorno del Estrecho. Una sucesión de movimientos sísmicos con epicentro en el norte de Marruecos se ha hecho sentir de forma notable en Ceuta, así como en localidades gaditanas como Tarifa, Algeciras y La Línea de la Concepción. Pese a la alarma inicial, no se han reportado daños materiales ni personales.

Cronología de los temblores

El primer evento, y el más percibido por la población, tuvo lugar a las 08:21:42 horas. Con una magnitud de 3,1 mbLg, el epicentro se situó en la zona de La Restinga (cerca de Tetuán y los complejos de Marina Smir), a una profundidad de 10 kilómetros.

Lejos de ser un hecho aislado, la actividad continuó durante la siguiente media hora:

08:35 horas: Un segundo seísmo de magnitud 3,2 con epicentro al noroeste de M’Diq (Rincón), a solo 2 kilómetros de profundidad, lo que aumentó su percepción en superficie.

Un segundo seísmo de con epicentro al noroeste de M’Diq (Rincón), a solo 2 kilómetros de profundidad, lo que aumentó su percepción en superficie. 08:38 horas: Un tercer temblor de magnitud 2,7 localizado en aguas del Estrecho de Gibraltar, muy próximo a la costa ceutí.

Inquietud entre los vecinos

Aunque los servicios de emergencia no han registrado incidencias graves, el «susto» ha sido el protagonista en las calles y redes sociales. Especialmente en la zona del centro de Ceuta, muchos ciudadanos han reportado haber sentido el movimiento de forma clara.

«Mis gatos se escondieron bajo la cama del susto», relataba María, una vecina de la ciudad, reflejando el desconcierto que se vivió en muchos hogares al producirse los temblores en plena hora punta matinal.

Contexto geológico

Los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) encuadran estos hechos dentro de la dinámica habitual de la zona, situada en el límite de las placas tectónicas africana y euroasiática. Aunque la zona del Estrecho había estado tranquila durante el último mes, en la última semana se han contabilizado hasta cinco movimientos sísmicos en la provincia de Cádiz.

Además de los seísmos en el entorno de Ceuta, el IGN ha informado de otros movimientos detectados esta misma madrugada en Córdoba y en el mar de Alborán, confirmando una jornada de intensa actividad en el sur de la Península.

A esta hora, la situación en Ceuta es de total normalidad, aunque el tema de conversación predominante en cafeterías y grupos de WhatsApp sigue siendo la pregunta que ha circulado desde temprano: «¿Lo has sentido?»