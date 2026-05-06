Los agresores, que han aceptado una pena de 1 año y 10 meses de cárcel, abordaron a las víctimas en las inmediaciones de un centro de protección para robarles dinero y sus teléfonos móviles.

La magistrada de la Sección de lo Penal número 1 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha condenado a dos jóvenes, identificados como M.M.B. y J.D.R.C., por un delito de robo con violencia e intimidación y otro leve de lesiones. Las víctimas son dos menores extranjeros no acompañados que fueron asaltados a plena luz del día.

Reconocimiento de los hechos y penas

Tras el reconocimiento íntegro de los hechos por parte de los acusados, se alcanzó una sentencia de conformidad que establece:

Pena de prisión: 1 año y 10 meses por el robo con violencia.

1 año y 10 meses por el robo con violencia. Multa: El pago de una cuota diaria de 5 euros durante 30 meses.

El pago de una cuota diaria de 5 euros durante 30 meses. Responsabilidad civil: Ambos deberán abonar de forma conjunta y solidaria 910 euros a las víctimas en concepto de indemnización por los daños y los efectos sustraídos.

Un asalto con amenazas y violencia física

Los hechos probados se remontan a la tarde del 3 de abril del año pasado, alrededor de las 18:30 horas. Los ahora condenados abordaron a los menores en las proximidades de un Centro de Protección, intimidándoles con un objeto punzante.

Bajo la amenaza de «que me deis todo lo que tengáis o os vais a enterar», los menores entregaron por miedo un total de 130 euros en efectivo y dos teléfonos móviles (un iPhone SE y un Xiaomi Poco).

No conformes con el robo, los agresores emprendieron una acción violenta contra uno de los jóvenes, propinándole puñetazos, patadas y golpes con el mango de la navaja. La víctima sufrió una herida superficial en la espalda que requirió asistencia médica y tardó 15 días en curar, aunque afortunadamente no ha dejado secuelas físicas.

Agilidad judicial

El acuerdo de conformidad ha evitado la celebración del juicio completo, permitiendo una resolución rápida del caso tras el reconocimiento de culpabilidad de los dos procesados, quienes ya conocen la cuantía económica y el tiempo de privación de libertad que deberán afrontar.