El Salón del Trono acogió un acto institucional donde se subrayó la transformación de la entidad: de una situación «límite» a liderar proyectos de Inteligencia Artificial y atraer a gigantes tecnológicos como Dell.

La Cámara de Comercio de Ceuta ha soplado las velas de su 120 aniversario en un acto cargado de simbolismo y visión de futuro. Celebrado en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, el evento reunió a las principales autoridades de la ciudad, empresarios y líderes del sector tecnológico para conmemorar una trayectoria que comenzó en 1906 y que hoy posiciona a la ciudad como un referente en innovación.

De la supervivencia al liderazgo estratégico

El presidente de la Cámara, Karim Bulaix, ofreció un discurso honesto y resiliente. Recordó los años más difíciles de la institución tras la desaparición del recurso cameral, una crisis que dejó a la entidad «en una situación límite».

«No solo salvamos la Cámara, la transformamos», afirmó Bulaix, destacando que la venta de activos y las decisiones difíciles permitieron pasar de una etapa de supervivencia a liderar proyectos como la incubadora Odissea, el Vivero 4.0 o el centro de computación de IA en colaboración con la Universidad de Granada.

Alianzas con gigantes: Dell y VAR Group apuestan por Ceuta

El aniversario no solo fue una mirada al pasado, sino una reafirmación del atractivo de Ceuta para la inversión exterior. El acto contó con la participación de figuras clave del sector tecnológico:

Isabel Reis (Dell): Firmó un memorándum de entendimiento con la Cámara para impulsar la transformación digital de las pymes y fomentar el talento local en competencias digitales e IA.

Firmó un memorándum de entendimiento con la Cámara para impulsar la transformación digital de las pymes y fomentar el talento local en competencias digitales e IA. Gorka Jiménez (VAR Group Iberia): Destacó que su inversión en Ceuta se debe a la «actitud y el compromiso» que perciben en las instituciones locales. «Ustedes no solo creen, sino que convencen con hechos», señaló.

Respaldo institucional unánime

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, repasó la vinculación histórica de la Cámara con el Ayuntamiento y elogió su fidelidad al legado de sus fundadores. «Cuando a la Cámara le va bien, a Ceuta le va bien», sentenció Vivas, reafirmando el apoyo de la Consejería de Hacienda y Transformación Digital a este nuevo modelo económico.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, definió a la institución como un «puente eficaz» entre el sector privado y la administración, valorando su papel fundamental en la gestión de fondos europeos y la modernización del tejido empresarial.

Incluso a distancia, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, quiso estar presente vía videoconferencia para felicitar a la entidad ceutí por lograr «un cambio profundo en la economía de la ciudad».

Reconocimientos y futuro

El evento concluyó con una entrega de distinciones a personalidades y entidades que han sido clave en este siglo y cuarto de historia, entre ellos Javier Collado (Fundación INCYDE) y la consejera Kissy Chandiramani. La jornada cerró con la firma de acuerdos que blindan la apuesta de Ceuta por la innovación, la economía azul y la sostenibilidad como pilares de su crecimiento para las próximas décadas.