Los aspirantes tienen hasta el próximo 22 de mayo para presentar sus solicitudes. La medida afecta a especialidades de Secundaria, FP y la Escuela de Idiomas.

La Dirección Provincial de Educación de Ceuta ha puesto en marcha el proceso para garantizar la cobertura de plazas docentes de cara al próximo curso escolar. Según la resolución publicada este miércoles, se abre la prórroga de las listas de aspirantes a interinidad, un mecanismo esencial para cubrir vacantes, sustituciones y bajas temporales en los centros educativos de la ciudad.

Plazos y especialidades convocadas

El periodo para presentar las solicitudes ya está habilitado y permanecerá abierto hasta el 22 de mayo de 2026, inclusive. Este proceso está dirigido a docentes de los siguientes cuerpos:

Educación Secundaria.

Formación Profesional (FP).

Escuela Oficial de Idiomas.

La resolución permite que las listas vigentes mantengan su validez, asegurando que el sistema educativo cuente con personal disponible desde el primer día del curso 2026/2027.

Requisitos para permanecer en la lista

Para que un aspirante pueda continuar en la bolsa de trabajo el próximo curso, debe cumplir una condición indispensable: haber formado parte de las listas del curso actual (2025/2026) y permanecer en ellas a fecha de 30 de junio de 2026.

Aquellos que cumplan los requisitos y deseen seguir formando parte del sistema deberán realizar su solicitud obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Actualización de méritos

La convocatoria ofrece la oportunidad de mejorar la puntuación en la baremación. Los interesados solo deberán aportar:

Nuevos méritos: Aquellos perfeccionados después de la última baremación y hasta el 22 de mayo de 2026. Experiencia docente: Si el servicio se ha prestado en centros públicos dependientes de la Dirección Provincial de Ceuta durante este periodo, el docente no necesita aportar documentos justificativos, ya que la administración la incorporará de oficio, aunque sí debe marcarlo en la solicitud.

Garantía de funcionamiento escolar

Este sistema de interinidades es la pieza clave para evitar que las aulas se queden sin profesores ante jubilaciones, bajas médicas o permisos. Con esta prórroga, Educación busca evitar vacíos en el profesorado y asegurar un arranque de curso fluido y sin incidencias de personal en la ciudad autónoma.