La investigación apunta a una red de protección de agentes de la Guardia Civil al capo ‘Brouzi’ y destapa una trama de blanqueo con décimos de la Lotería de Navidad.

CEUTA – La investigación de los sofisticados túneles utilizados para el tráfico de hachís entre Marruecos y Ceuta ha dado un salto cualitativo al llegar a la Audiencia Nacional. El juez Piña coordina ahora una causa, bajo secreto parcial, que no solo busca desmantelar la logística del narcotráfico, sino también limpiar las instituciones de una presunta red de colaboración interna.

El papel de «El Angelito»: ¿Enlace o cómplice?

En el epicentro de las pesquisas de Asuntos Internos se encuentra Ángel A., alias el Angelito, un guardia civil jubilado actualmente en prisión provisional. La UDYCO lo sitúa como el puente necesario entre el presunto capo de la red, Mustapha C. (conocido como ‘Brouzi’), y los compradores de droga.

A pesar de que el investigado asegura que sus contactos con ‘Brouzi’ eran parte de una colaboración con la UCO para captarlo como informador, las grabaciones intervenidas cuentan una historia distinta:

En los audios se le escucha hablar de haber introducido «al menos 10 camiones» (que él alega eran de fruta).

(que él alega eran de fruta). Se registraron frases comprometedoras como: «Yo no soy corrupto, soy traficante», que el acusado justifica como un arrebato verbal.

Sombra de sospecha en el Instituto Armado

Un informe policial reciente, elaborado este mes de abril, analiza conversaciones que implican a tres miembros en activo de la Guardia Civil. Según los investigadores, algunos agentes podrían haber tenido conocimiento directo de las actividades de ‘Brouzi’.

Una frase interceptada a un uniformado refiriéndose al presunto capo —«Eso lo está salvando»— sugiere que la protección desde dentro del cuerpo habría sido la clave para que la infraestructura del túnel operara bajo el radar.

El «narcotúnel»: Ingeniería al servicio del crimen

El segundo túnel localizado en el Tarajal es una obra de ingeniería civil sin precedentes en la zona: tres niveles subterráneos, raíles, vagones y sistemas de poleas.

Colaboración internacional: Marruecos selló con hormigón la entrada en su territorio tras el aviso de España.

Marruecos selló con hormigón la entrada en su territorio tras el aviso de España. Dudas sobre la vigilancia: La boca del túnel en Marruecos estaba junto a una base de la Gendarmería Real, lo que refuerza la tesis de que una estructura así no pudo funcionar sin «omisiones» de las autoridades a ambos lados de la valla.

Blanqueo mediante la Lotería de Navidad

La UDEF ha abierto una vía paralela centrada en el blanqueo de capitales. El foco está puesto en el Sorteo de Navidad de 2025, donde el Club San Urbano (formado mayoritariamente por policías locales de Ceuta) repartió un quinto premio.

Datos de la Trama de Lotería Detalle Número premiado 25.412 Método de blanqueo Compra de décimos por 6.600€ (600€ sobre su valor real) Implicados Un policía local detenido (en libertad con cargos) Objetivo Hacer aflorar dinero en efectivo del narcotráfico

Las escuchas en el vehículo de el Angelito captaron el recuento de dinero en metálico y la búsqueda activa de premiados para comprarles sus boletos. La policía trata ahora de identificar a todos los intermediarios y beneficiarios finales de estos premios «comprados».