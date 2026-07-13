El tiempo en Ceuta para este lunes, 13 de julio de 2026 llega con una lectura clara: según la información de la AEMET, el día se mantendrá despejado, con calor moderado y un viento de poniente (O) que puede alcanzar 20 km/h. Las temperaturas previstas marcan una franja cómoda para la jornada, con máxima de 27°C y mínima de 21°C, mientras la sensación térmica irá desde 21°C hasta 28°C.

En el capítulo de condiciones ambientales, la probabilidad de precipitación es 0%, así que no se esperan lluvias. La humedad se moverá entre 50% y 90%, y el índice UV máximo se sitúa en 10, un valor alto que conviene tener en cuenta si vas a pasar tiempo al aire libre.

Previsión para los próximos días

De cara a martes, 14 de julio, la AEMET apunta a un cambio hacia una nubosidad más variable: se anuncian intervalos nubosos, con máxima de 28°C y mínima de 20°C. El viento del poniente (O) se mantiene en 20 km/h, por lo que la sensación de bochorno puede modularse, pero sin que cambien las condiciones de estabilidad general.

El miércoles, 15 de julio el ambiente continúa al alza en temperaturas: máxima de 30°C y mínima de 20°C, con cielo despejado. El viento cambia a NO y baja de intensidad, situándose en torno a 10 km/h, lo que hará que el calor se note con más protagonismo durante el día.

Para el jueves, 16 de julio, la previsión indica máxima de 29°C y mínima de 21°C, con el campo de viento consignado como “viento km/h” sin valor numérico. En cuanto al cielo, la información disponible no especifica el estado con claridad en el registro proporcionado, por lo que lo más prudente es esperar a la actualización del parte para concretar si se mantienen condiciones despejadas o aparece más nubosidad.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (poniente) 20 km/h

O (poniente) 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 50% y 90%

entre 50% y 90% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV máximo 10, conviene protegerse del sol (gorra/sombrero, gafas y crema) especialmente en las horas centrales. Aunque el día no trae lluvia (0%), el viento de poniente a 20 km/h puede hacer que el aire se note algo más fresco en zonas abiertas: lleva una prenda ligera por si la brisa arrecia. En general, la jornada invita a disfrutar del exterior, pero con precaución por el calor.