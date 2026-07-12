Este domingo, 12 de julio de 2026, el servicio de ferries en el Estrecho vuelve a conectar Ceuta y Algeciras con una oferta operada por Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. Las travesías previstas se mueven entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry), con múltiples salidas a lo largo de la mañana y la tarde.

Si planeas viajar hoy, aquí tienes los horarios completos del día en ambas direcciones para organizarte con antelación y elegir la salida que mejor encaje con tus planes en la ciudad.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas desde Ceuta hacia Algeciras durante el domingo 12 de julio de 2026, con inicio a las 06:00 y última salida a las 21:00, alternando Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido Algeciras hacia Ceuta, las salidas del domingo 12 de julio de 2026 van desde las 06:30 hasta las 21:30, con servicio de Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y comprobar que el viaje asignado coincide con el horario elegido. En un día con varias salidas, confirmar siempre con la compañía es la forma más segura de organizarte.

Además, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho antes de salir y lleva la documentación de viaje preparada para agilizar el embarque.