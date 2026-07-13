Este lunes, 13 de julio de 2026, si necesitas una farmacia de guardia en Ceuta, puedes consultar el servicio de turnos informado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Este recurso está pensado para que los vecinos dispongan de la orientación necesaria en los momentos en que la farmacia habitual no está abierta.
De acuerdo con los datos oficiales para esta fecha, el total de farmacias de guardia hoy es 0. A continuación te detallamos la información por zonas y el turno correspondiente, para que puedas comprobar rápidamente si existe alguna opción disponible.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacias de guardia registradas para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta para esta fecha.
Si finalmente necesitas atención farmacéutica, prepara tu receta médica (si la tienes) y, en horarios nocturnos o de menor disponibilidad, intenta acudir con la documentación y datos necesarios para agilizar la tramitación. Si surge una urgencia, valora también acudir al servicio sanitario correspondiente según el caso.