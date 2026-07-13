España afronta este lunes, 13 de julio de 2026, una jornada de predominio del buen tiempo en la mayor parte del país, con temperaturas altas en el interior y cielos que alternan entre el despejado y los intervalos nubosos en algunos puntos. Así lo reflejan los datos publicados por la AEMET a partir de los XML municipales públicos.

En términos generales, el contraste se aprecia entre el norte, donde aparecen más nubes y alguna posibilidad de lluvia, y el centro y el sur, con máximas que se elevan con facilidad. A continuación, repasamos las condiciones por zonas, con referencias en capitales y sus valores de máxima, mínima, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

En el norte peninsular se impone una atmósfera más templada que en el interior. En Bilbao, la AEMET prevé 30°C de máxima y 19°C de mínima, con cielo nuboso. El viento sopla desde el N a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 10%.

Al noroeste, Coruña, A registra 25°C de máxima y 18°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento es SO 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que pueden producirse chubascos o episodios breves.

Centro peninsular

El centro peninsular vive una jornada claramente estival. En Madrid, se esperan 32°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado. El viento viene del SO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, manteniéndose el cielo estable.

En el valle del Ebro, Zaragoza se sitúa entre los puntos más cálidos del país: 38°C de máxima y 23°C de mínima. La AEMET indica intervalos nubosos y viento del C (calma) a 0 km/h. La probabilidad de lluvia es del 20%, un valor bajo, aunque con cierta inestabilidad puntual al paso de nubes.

Sur peninsular

En el sur peninsular dominan los cielos despejados y el calor seco. En Ceuta, la predicción marca 27°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado y viento del O a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

Más al interior, Sevilla anota 33°C de máxima y 18°C de mínima, también con despejado. El viento sopla desde el SO a 5 km/h y la probabilidad de lluvia vuelve a ser del 0%. Un escenario de estabilidad con calor diurno marcado.

Mediterráneo

La zona mediterránea presenta temperaturas altas y más nubes en algunos puntos. En Barcelona, se prevén 32°C de máxima y 25°C de mínima, con cielo nuboso y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que las nubes no parecen asociadas a precipitación.

En València (otras áreas del mediterráneo), la AEMET recoge 32°C de máxima y 24°C de mínima, con despejado y viento del E a 10 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 0%, con un día de condiciones mayoritariamente soleadas.

Islas Baleares

En islas Baleares, el tiempo tiende a ser estable y seco. Para Palma, la predicción es de 35°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado. El viento sopla del SO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%.

Con este escenario, la jornada se perfila sin riesgos de lluvia, aunque el aporte de viento puede favorecer una sensación térmica algo más dinámica.

Islas Canarias

En islas Canarias el ambiente se mantiene relativamente templado respecto al interior peninsular, con intervalos de nubosidad bajos según la zona. En Las Palmas de Gran Canaria, la AEMET indica 26°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso. El viento es del NE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%.

Para el resto de capitales canarias no se aportan datos en este resumen municipal, por lo que conviene ajustar la planificación a la información local y a los avisos que publique la AEMET para cada isla o área.

Recomendaciones

Si vas a moverte por el centro peninsular , ten en cuenta las máximas elevadas, especialmente en Zaragoza (38°C) y Madrid (32°C) .

, ten en cuenta las máximas elevadas, especialmente en y . En el norte , presta atención a las condiciones locales: en A Coruña la probabilidad de lluvia es del 100% , con lluvia escasa asociada a intervalos nubosos.

, presta atención a las condiciones locales: en la , con asociada a intervalos nubosos. Para desplazamientos en el litoral mediterráneo y Baleares, recuerda que hay nubes en algunos puntos (como Barcelona) pero con precipitación nula según AEMET.

En conjunto, el lunes 13 de julio de 2026 se presenta mayoritariamente estable, con cielo despejado o poco nuboso en gran parte del país y un matiz más húmedo en el noroeste, donde la AEMET señala la única franja con mayor probabilidad de lluvia. Como siempre, la evolución del tiempo puede afinarse con los boletines y actualizaciones de la AEMET durante el día.