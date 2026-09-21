AEMET prevé máximas de 25°C y mínimas de 21°C en Ceuta para el lunes, 21 de septiembre de 2026.

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La jornada tendrá cielo nuboso, con sensaciones térmicas en el mismo rango de temperaturas, según la AEMET. El viento soplará del este (E) a 15 km/h, la probabilidad de precipitación es del 10% y la humedad oscilará entre 75% y 100%. El índice UV máximo será 7, un nivel que aconseja protección solar durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

Para el martes, 22 de septiembre la AEMET mantiene un escenario similar: cielo nuboso, máximas de 24°C y mínimas de 20°C. El viento previsto es del SE a 15 km/h.

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El miércoles, 23 de septiembre se espera una ligera mejoría: poco nuboso, con máximas de 24°C y mínimas de 20°C. El viento girará al E y aumentará hasta 20 km/h, lo que puede notarse al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 10%

10% Humedad relativa: 75% a 100%

75% a 100% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con UV 7, use protección solar en actividades al aire libre y limite la exposición en las horas centrales. Lleve ropa adecuada al viento del este y mantenga la hidratación ante la humedad elevada.

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