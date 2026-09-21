El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta comunica que el lunes, 21 de septiembre de 2026, hay 3 farmacias de guardia en la ciudad, con cobertura por zonas y un turno nocturno.

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La relación oficial de direcciones y teléfonos facilitada por el Colegio es la siguiente.

Zona Centro

PARTIDA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 7 – Tel.: 956 51 28 11

Campo Exterior

NUEVA (Campo Exterior) – AV REYES CATÓLICOS Nº 5 (MORRO) – Tel.: 956 50 56 56

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Tel.: 956 50 04 20

Si necesita acudir de noche, lleve la receta médica (si procede) y, cuando sea posible, llame por teléfono para confirmar horario y disponibilidad de medicamentos.

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Según el Colegio, las farmacias de guardia atienden fuera del horario habitual para garantizar la dispensación en situaciones de urgencia o fuera de la jornada comercial. En Ceuta, la organización por zonas y el turno nocturno buscan facilitar el acceso en distintos barrios; utilice los teléfonos indicados para resolver dudas concretas sobre su dispensación. Si precisa atención sanitaria urgente que exceda la competencia farmacéutica, contacte con los servicios sanitarios correspondientes.

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