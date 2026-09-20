Hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, el servicio marítimo Ceuta–Algeciras opera salidas entre las 06:00 y las 21:30 con Baleària, DFDS y Naviera Armas; las travesías duran entre 60 y 90 minutos según el buque.
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Compruebe el billete y la compañía antes de desplazarse al puerto de Ceuta y consulte avisos de última hora en las páginas oficiales de Baleària, DFDS, Naviera Armas o del Puerto de Ceuta. Las condiciones meteorológicas en el Estrecho pueden alterar la operativa, especialmente en episodios de viento fuerte o mar de fondo. Si viaja con menores o con vehículo, verifique los requisitos de embarque específicos de cada compañía. Los cuadros siguientes recogen los horarios publicados para ambas direcciones.
Ruta Ceuta – Algeciras
Salidas desde Ceuta hoy entre las 06:00 y las 21:00; consulte la siguiente tabla para horarios, buques y tipo de travesía.
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|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
Ruta Algeciras – Ceuta
Salidas desde Algeciras hoy entre las 06:30 y las 21:30; consulte la tabla para detalles de horarios y buques.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación.
Compruebe que el billete coincide con el horario y la compañía indicados y lleve la documentación de viaje en regla. Si viaja con menores o con vehículo, verifique los requisitos de embarque específicos de la compañía con la que vaya a viajar. Revise avisos operativos y meteorológicos antes de salir hacia el puerto de Ceuta para minimizar retrasos.