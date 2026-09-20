Hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, el servicio marítimo Ceuta–Algeciras opera salidas entre las 06:00 y las 21:30 con Baleària, DFDS y Naviera Armas; las travesías duran entre 60 y 90 minutos según el buque.

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Compruebe el billete y la compañía antes de desplazarse al puerto de Ceuta y consulte avisos de última hora en las páginas oficiales de Baleària, DFDS, Naviera Armas o del Puerto de Ceuta. Las condiciones meteorológicas en el Estrecho pueden alterar la operativa, especialmente en episodios de viento fuerte o mar de fondo. Si viaja con menores o con vehículo, verifique los requisitos de embarque específicos de cada compañía. Los cuadros siguientes recogen los horarios publicados para ambas direcciones.

Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta hoy entre las 06:00 y las 21:00; consulte la siguiente tabla para horarios, buques y tipo de travesía.

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras hoy entre las 06:30 y las 21:30; consulte la tabla para detalles de horarios y buques.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto con al menos 45 minutos de antelación.

Compruebe que el billete coincide con el horario y la compañía indicados y lleve la documentación de viaje en regla. Si viaja con menores o con vehículo, verifique los requisitos de embarque específicos de la compañía con la que vaya a viajar. Revise avisos operativos y meteorológicos antes de salir hacia el puerto de Ceuta para minimizar retrasos.

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