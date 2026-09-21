AEMET sitúa en Ceuta una probabilidad de lluvia del 10% para el lunes 21 de septiembre de 2026, con temperaturas entre 21°C y 25°C y viento del este (E) a 15 km/h.

Lee tambien: El tiempo en España hoy, domingo 20 de septiembre de 2026

En la ciudad no constan avisos por precipitación generalizada, según los XML municipales públicos facilitados por AEMET.

Norte peninsular

Bilbao marca máx 28°C / mín 12°C, cielo poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%, con viento de componente este en calma, según AEMET.

Lee tambien: El tiempo en España hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

En A Coruña el día aparece despejado; se prevén máx 26°C / mín 15°C y viento del noroeste a 10 km/h, con 0% de probabilidad de precipitación.

Centro peninsular

Madrid registra máx 32°C / mín 18°C, cielo poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%.

En Zaragoza se esperan máx 34°C / mín 17°C, también con poco nuboso y viento del oeste a 15 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%.

Sur peninsular

De las capitales citadas, Ceuta es la única con probabilidad distinta de cero (10%); el resto muestra previsiones de tiempo estable.

Sevilla apunta a máx 35°C / mín 21°C, cielo despejado y viento del este a 20 km/h, con 0% de lluvia.

Mediterráneo

Barcelona registra máx 31°C / mín 19°C, poco nuboso y probabilidad de lluvia 0%.

En València se prevén máx 30°C / mín 16°C, viento de componente sureste a 5 km/h y 0% de probabilidad de precipitación.

Islas Baleares

Palma muestra máx 32°C / mín 16°C, poco nuboso y viento del este a 15 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, según la previsión de AEMET.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria presenta máx 27°C / mín 22°C, con viento del norte a 15 km/h y 0% de probabilidades de precipitación.

La influencia marítima es determinante en Ceuta: al ser una ciudad autónoma situada en la costa norte de África, las brisas marinas moderan las temperaturas respecto al interior peninsular.

Recomendaciones

En Ceuta , con cielo nuboso y 10% de probabilidad de lluvia , lleve una alternativa para actividades al aire libre; la previsión no anuncia lluvias generalizadas.

, con cielo y , lleve una alternativa para actividades al aire libre; la previsión no anuncia lluvias generalizadas. En el centro y sur peninsular las temperaturas elevadas exigen ropa ligera e hidratación durante las horas centrales.

La previsión se ha elaborado a partir de datos de AEMET para capitales (procedentes de XML municipales públicos). Para obtener detalles por municipio y franja horaria consulte los recursos oficiales de AEMET.

Te puede interesar