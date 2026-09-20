El litro de Gasolina 95 promedia 1,683 €/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que analizó 10 estaciones este lunes 21 de septiembre de 2026.

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Los promedios en el resto de combustibles son 1,720 €/L para la Gasolina 98 y 1,736 €/L para Diésel (Gasóleo A).

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de Gasolina 95 en la muestra es de 0,055 €/L (1,644 vs 1,699). Eso equivale a 2,75 € por un repostaje de 50 litros.

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El listado ministerial recoge las estaciones más baratas y las más caras en Ceuta para cada combustible.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente playa del Chorrillo): 1.644 €/L

(Avenida Martinez Catena s/n–frente playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas s/n): 1.644 €/L

(Avenida Gonzalez Tablas s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.679 €/L

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.679 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL (Avenida Martinez Catena 6): 1.698 €/L

Gasolina 98

SHELL (Avenida Muelle Dato 8): 1.698 €/L

(Avenida Muelle Dato 8): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.709 €/L

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.709 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL (Avenida Martinez Catena 6): 1.728 €/L

(Avenida Martinez Catena 6): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.728 €/L

Diésel

CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente playa del Chorrillo): 1.674 €/L

(Avenida Martinez Catena s/n–frente playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas s/n): 1.674 €/L

(Avenida Gonzalez Tablas s/n): SHELL (Avenida Martinez Catena 6): 1.748 €/L

(Avenida Martinez Catena 6): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.748 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato 10): 1.748 €/L

Las más caras

El Ministerio para la Transición Ecológica señala también las estaciones con precios superiores en la muestra de hoy.

Gasolina 95 : MOEVE (Avenida Juan de Borbon 27): 1.699 €/L DISA (Avenida Cañonero Dato 10): 1.698 €/L SHELL (Avenida Muelle Dato 8): 1.698 €/L

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Recomendaciones para Ceuta

Compara antes de repostar : la diferencia entre mínimo y máximo en la muestra de hoy es 0,055 €/L , equivalente a 2,75 € por 50 litros.

: la diferencia entre mínimo y máximo en la muestra de hoy es , equivalente a por 50 litros. Verifica el combustible : la estación más barata varía según Gasolina 95 , Gasolina 98 o Diésel (Gasóleo A) .

: la estación más barata varía según , o . Planifica el repostaje: alternar entre estaciones cercanas puede ayudar a reducir el gasto en viajes habituales dentro de la ciudad.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, lunes 21 de septiembre de 2026).

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