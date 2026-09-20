El litro de Gasolina 95 promedia 1,683 €/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que analizó 10 estaciones este lunes 21 de septiembre de 2026.
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Los promedios en el resto de combustibles son 1,720 €/L para la Gasolina 98 y 1,736 €/L para Diésel (Gasóleo A).
La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de Gasolina 95 en la muestra es de 0,055 €/L (1,644 vs 1,699). Eso equivale a 2,75 € por un repostaje de 50 litros.
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El listado ministerial recoge las estaciones más baratas y las más caras en Ceuta para cada combustible.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente playa del Chorrillo): 1.644 €/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas s/n): 1.644 €/L
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.679 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.679 €/L
- SHELL (Avenida Martinez Catena 6): 1.698 €/L
Gasolina 98
- SHELL (Avenida Muelle Dato 8): 1.698 €/L
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.709 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.709 €/L
- SHELL (Avenida Martinez Catena 6): 1.728 €/L
- SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.728 €/L
Diésel
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n–frente playa del Chorrillo): 1.674 €/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas s/n): 1.674 €/L
- SHELL (Avenida Martinez Catena 6): 1.748 €/L
- SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.748 €/L
- DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato 10): 1.748 €/L
Las más caras
El Ministerio para la Transición Ecológica señala también las estaciones con precios superiores en la muestra de hoy.
- Gasolina 95:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbon 27): 1.699 €/L
- DISA (Avenida Cañonero Dato 10): 1.698 €/L
- SHELL (Avenida Muelle Dato 8): 1.698 €/L
Recomendaciones para Ceuta
- Compara antes de repostar: la diferencia entre mínimo y máximo en la muestra de hoy es 0,055 €/L, equivalente a 2,75 € por 50 litros.
- Verifica el combustible: la estación más barata varía según Gasolina 95, Gasolina 98 o Diésel (Gasóleo A).
- Planifica el repostaje: alternar entre estaciones cercanas puede ayudar a reducir el gasto en viajes habituales dentro de la ciudad.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, lunes 21 de septiembre de 2026).