Martes, 1 de septiembre de 2026. AEMET sitúa las máximas entre 24°C y 37°C y señala lluvia con probabilidad del 100% en Ceuta.

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El patrón es claro: interior y sur con ambiente cálido y estable; mayor inestabilidad en el litoral mediterráneo y, especialmente, en Ceuta (ciudad autónoma, superficie 18,5 km²). Los datos proceden de los boletines municipales publicados por la AEMET.

Norte peninsular

El norte aparece más fresco que el resto del país. Bilbao registra 26°C de máxima y 15°C de mínima, con nuboso y viento del NE 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 10%. A Coruña (otras) alcanza 24°C y baja hasta 17°C, con intervalos nubosos, viento N 10 km/h y también 10% de probabilidad de lluvia.

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Más nubes sobre el Cantábrico, pero la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja según AEMET.

Centro peninsular

El centro mantiene un tono veraniego. Madrid (centro peninsular) presenta máx 34°C y mín 20°C, con poco nuboso y viento del S 10 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%. Zaragoza llega a 35°C de máxima y 19°C de mínima, también con poco nuboso y viento del S 15 km/h, sin previsión de lluvia (0%).

Durante las horas centrales se notará el calor, con cielo despejado o poco nuboso en la mayor parte de la zona.

Sur peninsular

En el sur se combinan temperaturas altas y contrastes por capital. Sevilla marca 37°C de máxima y 20°C de mínima, con despejado y viento del SO 10 km/h, además de 0% de probabilidad de lluvia.

Ceuta presenta condiciones más activas: 26°C de máxima y 21°C de mínima, cielo cubierto con lluvia escasa, viento del NE 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo mantiene temperaturas elevadas y nubes que pueden dejar episodios de lluvia en puntos concretos. Barcelona (mediterráneo) registra 31°C de máxima y 24°C de mínima, con nubes altas y viento del SE 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 5%.

València (otras) presenta 29°C de máxima y 23°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del S 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%.

Islas Baleares

Palma combina calor moderado con mayor nubosidad: 34°C de máxima y 21°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del SO 20 km/h. AEMET indica una probabilidad de lluvia del 30%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria (otras) registra 28°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso y viento del N 30 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Canarias el viento marcará la sensación térmica, aunque el pronóstico municipal no espera precipitaciones.

Recomendaciones

Si vas a Ceuta, ten en cuenta que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% ; conviene planificar con el paraguas a mano.

; conviene planificar con el paraguas a mano. En València la lluvia también puede ser relevante ( 90% ), mientras que en el resto del país predomina la estabilidad o la nubosidad moderada.

), mientras que en el resto del país predomina la estabilidad o la nubosidad moderada. Para el interior (Madrid y Zaragoza) y el sur (Sevilla), ajusta horarios para el calor: las máximas se notan con cielo poco nuboso y baja lluvia.

El contraste del día queda definido: zonas secas y templadas en el norte y centro, calor persistente en gran parte del interior y el sur, y mayor inestabilidad en la franja mediterránea, concentrada sobre todo en Ceuta y València. Los datos proceden de los boletines municipales publicados por la AEMET.

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