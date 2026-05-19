Este martes, 19 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según la AEMET: el cielo estará dominado por nubes altas. En cuanto a temperaturas, la máxima alcanzará 25°C y la mínima se quedará en 15°C, con sensaciones térmicas que se mantienen en esos mismos valores. La brisa también tendrá protagonismo, con viento del Este (E) a 15 km/h.

La previsión no contempla lluvia: la probabilidad de precipitación es del 0%. Además, la humedad relativa oscilará entre 35% y 90%, lo que puede traducirse en mañanas y primeras horas más secas y un ambiente algo más cargado hacia el final del día. Por lo demás, es una jornada de calor moderado y radiación destacable, con un índice UV máximo de 8.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles, 20 de mayo, la AEMET mantiene una tendencia tranquila, con cielo despejado. La máxima bajará a 23°C y la mínima será de 16°C, mientras el viento del Este soplará algo más suave, en torno a 10 km/h.

El jueves, 21 de mayo se prevé igualmente despejado. Las temperaturas se recuperan ligeramente: 24°C como máximo y 18°C como mínimo. El viento del Este aumentará hasta 20 km/h, por lo que puede notarse más en la calle, especialmente en zonas abiertas.

Para el viernes, 22 de mayo, la AEMET señala máximas de 23°C y mínimas de 18°C, con estado de cielo no indicado en los datos aportados. En cuanto al viento, figura un campo sin valor numérico (“viento km/h”), por lo que no es posible precisar la intensidad con la información disponible.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 90% (máx) / 35% (mín)

90% (máx) / 35% (mín) Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) si se va a estar al aire libre, incluso con nubes altas. Al mismo tiempo, la mínima de 15°C aconseja llevar una capa ligera para las horas más frescas. Y aunque no habrá lluvia, el viento del Este puede sentirse en paseos y zonas expuestas: ajuste la ropa y asegure objetos ligeros. No hace falta paraguas al no haber precipitación.