AEMET pronostica para este martes, 29 de septiembre de 2026 cielo muy nuboso con lluvia escasa y temperaturas entre 20°C y 25°C.

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La sensación térmica coincide con esos valores: 25°C de máxima y 20°C de mínima, según la AEMET. El viento sopla del este a 10 km/h, más perceptible en el litoral. Hay posibilidad de precipitaciones débiles y puntuales, especialmente en las horas con mayor nubosidad, lo que puede afectar a desplazamientos cortos por la ciudad.

Previsión para los próximos días

Miércoles (30/09): estabilidad similar, con máxima 25°C, mínima 20°C y nubes altas. El viento seguirá soplando del este a 10 km/h, según la AEMET.

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Jueves (01/10) y viernes (02/10): el jueves se mantiene en torno a 25°C de máxima y 19°C de mínima, con cielo nuboso y viento del este a 10 km/h. Para el viernes la AEMET prevé una ligera subida hasta 26°C de máxima y 21°C de mínima; en el parte de ese día no se especifica la velocidad del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia escasa

Muy nuboso con lluvia escasa Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 70%

70% Humedad relativa: máxima 100% y mínima 70%

máxima 100% y mínima 70% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con un índice UV de 6 y la posibilidad de claros, conviene protección solar en exposiciones breves. Dado el 70% de probabilidad de lluvia y el cielo muy nuboso, lleve paraguas o impermeable para los desplazamientos. El viento del este (10 km/h) puede refrescar en zonas abiertas; una capa ligera será suficiente con mínimas en torno a 20°C.

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