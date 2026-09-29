Tres farmacias de guardia cubren Ceuta este martes, 29 de septiembre de 2026: GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro), LOBATO (Campo Exterior) y PUYA C.B. (turno de noche).

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El horario y la ubicación los establece el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, que facilita direcciones y teléfonos de referencia. La lista permite a los vecinos localizar la farmacia más cercana según su zona de la ciudad. Consulte esta información antes de desplazarse si necesita medicación fuera del horario habitual. Los datos siguientes corresponden al turno publicado para ese día.

Zona Centro

GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro) — Paseo Revellín nº 22. Teléfono: 956 51 67 29

Campo Exterior

LOBATO (Campo Exterior) — Av Ejército Español nº 10 (Zona Zurrón). Teléfono: 956 50 30 54

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) — C/Tte. Coronel Gautier nº 12 (junto cuartel Guardia Civil). Teléfono: 956 50 04 20

Si necesita atención en la farmacia de guardia, acuda con receta y documentación; en horario nocturno esto agiliza la dispensación y reduce tiempos de espera.

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