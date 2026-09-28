Ceuta, 28 de septiembre de 2026 — Una intervención conjunta realizada este lunes en torno a las 13:00 horas ha culminado con la localización de cuatro personas en una galería subterránea de aguas en el tramo final de Benzú, en las proximidades del vallado fronterizo de Ceuta. El operativo ha contado con la participación de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil, del Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y de personal militar desplegado en la zona.

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Los interceptados son cuatro hombres adultos de origen marroquí que habían transformado la alcantarilla en un refugio habitacional improvisado, equipado con mantas y diversos enseres acumulados tras varios días de estancia contigua al perímetro delimitado para paso exclusivo de vehículos oficiales.

Registro y hallazgo de material de escalada

Durante la inspección del túnel subterráneo, los agentes han registrado el espacio habitado y hallado ganchos artesanales empleados habitualmente para el ascenso del vallado, aunque los propios migrantes negaron su autoría.

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Aspecto Detalles del dispositivo Ubicación Galería de drenaje en Benzú (bajo señal de ‘Excepto vehículos oficiales’). Integrantes 4 hombres adultos de nacionalidad marroquí. Efectivos desplegados Guardia Civil (Comandancia y GRS) y personal del Ejército. Procedimiento Registro in situ, custodia y traslado a dependencias policiales.

Filiación e identificación dactilar

Tras su extracción de la infraestructura subterránea, los cuatro hombres han sido custodiados y trasladados en vehículos del instituto armado hacia dependencias oficiales.

Debido a la ausencia de documentación personal, los agentes han iniciado el cotejo de sus huellas dactilares para verificar su filiación, determinar si cuentan con antecedentes penales o requerimientos judiciales abiertos en España o en la Unión Europea, y establecer las medidas administrativas o judiciales que correspondan.

Proliferación de refugios en galerías subterráneas

El hallazgo de Benzú evidencia una tendencia recurrente de ocupación del subsuelo para eludir la detección tras el acceso a la ciudad autónoma. Este operativo se produce pocos días después de que los Bomberos de Ceuta detectaran otro asentamiento clandestino dotado de colchones, víveres y depósitos de agua en las galerías subterráneas del Sarchal, infraestructuras que comunican el litoral costero con las inmediaciones del campus universitario.