Ceuta, 28 de septiembre de 2026 — “He sufrido una presión injusta, insultos, una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras”. Con estas palabras ha valorado Miguel Ángel Pérez Triano su salida al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta durante una comparecencia institucional sin preguntas celebrada este lunes en la sede de la plaza de los Reyes para confirmar su dimisión formal.

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El hasta ahora delegado del Ejecutivo central deja el cargo tras algo más de siete meses y argumenta que la situación ha alcanzado un extremo inasumible en el plano personal. Durante la lectura de su comunicado de despedida, Pérez Triano puso el foco en el deterioro del clima político y la hostilidad sufrida tras la crisis migratoria iniciada a finales del pasado mes de julio.

“Me han colocado una corona de difuntos, eso es violencia”

En sus declaraciones más duras, Pérez Triano marcó una línea divisoria entre el derecho a la crítica y el acoso personal ejercido contra él y su entorno. “La ciudadanía tiene derecho a la protesta, pero una cosa es eso y otra el ataque personal. He sufrido amenazas, insultos, incluso una corona de difuntos colocada junto a la Delegación; eso es violencia sobre mi persona”, aseveró.

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El responsable saliente lamentó la agresividad del entorno social y mediático pese a su vinculación directa con la ciudad: “Nadie debería haber olvidado que soy de Ceuta, que esta ciudad me duele. Aquí nací, estudié, trabajo y aquí están mi familia, mis amigos y mi mujer. Lo he sufrido como el resto”.

“Se manipula sin pudor, una Delegación no tiene competencias en defensa”

En su intervención, Pérez Triano defendió la actuación de su equipo ante las críticas vertidas sobre la gestión fronteriza y acusó a ciertos sectores de “sacar tajada buscando cálculos electorales”. A este respecto, el mandatario precisó el alcance de sus funciones institucionales:

Límites del cargo: “Es curioso cómo se confunde y se manipula sin pudor. Una Delegación no tiene el mando operativo de la frontera ni competencias en defensa; no puedo ordenar nada al ejército ni determinar las actuaciones de la Policía Local”.

“Es curioso cómo se confunde y se manipula sin pudor. Una Delegación no tiene el mando operativo de la frontera ni competencias en defensa; no puedo ordenar nada al ejército ni determinar las actuaciones de la Policía Local”. Gestión realizada: Afirmó que su labor consistió en cumplir con la legalidad, emitir informes diarios, solicitar refuerzos a Interior tras dar la voz de alarma con la Guardia Civil y poner en marcha medidas como el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Afirmó que su labor consistió en cumplir con la legalidad, emitir informes diarios, solicitar refuerzos a Interior tras dar la voz de alarma con la Guardia Civil y poner en marcha medidas como el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Devoluciones: Remarcó que se ha sacado de la calle a más de 6.000 personas y que su equipo propuso cambios normativos para “agilizar los expedientes al máximo”, enfatizando que la inmensa mayoría de los migrantes deberán ser retornados conforme a la ley.

Adiós definitivo a la vida política

Pérez Triano concluyó su comparecencia agradeciendo el respaldo de los funcionarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Comandancia General y su gabinete, tras una etapa convulsa en la que previamente se había producido la dimisión de su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz.

El dirigente ceutí confirmó que su paso al lado implica el abandono total de la actividad pública: “Anuncio mi renuncia a todos mis cargos orgánicos y mi marcha de la política. Mi familia no tiene que soportar que siga aquí. Ha sido un privilegio servir a España y a Ceuta”.

El Consejo de Ministros formalizará en las próximas horas su cese y la designación de su sucesor. Entre los nombres vertidos en el ámbito político figura el del exalcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, si bien desde Moncloa señalan que es una de las diversas opciones que se analizan.