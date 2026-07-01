El tiempo en Ceuta para este miércoles, 1 de julio de 2026 llega marcado por la estabilidad. Según los datos de la AEMET, el cielo se presenta poco nuboso y no se esperan lluvias: probabilidad de precipitación del 0%. A nivel térmico, la jornada se mueve entre una mínima de 22°C y una máxima de 27°C, con sensaciones térmicas que acompañan el rango (de 22°C a 27°C).

El viento sopla desde el Este (E) con una velocidad de 15 km/h. Con una humedad relativa que varía entre el 80% y el 100%, el ambiente se mantiene cargado, pero sin señales de tormenta. Además, el índice UV máximo alcanza 10, un valor que aconseja precaución frente al sol durante las horas de mayor radiación.

Previsión para los próximos días

De cara al jueves, 2 de julio, la AEMET mantiene una tendencia de continuidad, aunque con cambios en el cielo: se espera muy nuboso. Las temperaturas serían muy parecidas a las de hoy, con 27°C de máxima y 23°C de mínima, y el viento del Este aumentaría hasta 20 km/h.

El viernes, 3 de julio, se abre la opción de un tiempo más despejado: la previsión apunta a despejado. Bajaría ligeramente la máxima hasta 26°C y la mínima se mantendría en 22°C, mientras el viento vuelve a intensificarse desde el Este hasta 25 km/h. Para el sábado, 4 de julio, la información facilitada indica máxima de 26°C, mínima de 21°C y cielo no especificado en los datos proporcionados, con viento también sin valor numérico.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E (15 km/h)

E (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 80% a 100%

80% a 100% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, conviene protegerse del sol (gorras, gafas y crema), especialmente en las horas centrales. Aunque no hay lluvia (0%), el ambiente puede sentirse algo cargado por la humedad y, con viento del Este, se recomienda tener precaución si vas a estar en zonas abiertas.