Miércoles, 1 de julio de 2026. La información meteorológica disponible para hoy, según los datos públicos de AEMET consultados por capitales, dibuja un panorama cálido en gran parte del país y con matices regionales: desde el calor más notable en el sur peninsular hasta la mayor inestabilidad en zonas del norte y del litoral mediterráneo, así como lluvias posibles en algunas capitales insulares.

En esta jornada, el termómetro se mueve entre máximas que llegan a los 40°C en Sevilla y máximas más suaves en el extremo norte. A continuación, repasamos el pronóstico por zonas, con las temperaturas, el estado del cielo, el viento y la probabilidad de precipitación (siempre en los porcentajes indicados por AEMET para cada capital).

Norte peninsular

En el norte, Bilbao presenta una jornada marcada por la nubosidad: máx 24°C / mín 17°C, con cielo cubierto con lluvia escasa. El viento sopla del NO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, según AEMET.

En el área de A Coruña, el ambiente es más estable: máx 24°C / mín 18°C, con despejado y viento NE 25 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 0%.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene cielos poco cubiertos. En Madrid, se esperan máx 37°C / mín 22°C, con poco nuboso y viento del NE a 10 km/h. AEMET fija la probabilidad de lluvia en el 0%.

En Zaragoza las condiciones también son benignas para el día: máx 31°C / mín 18°C, poco nuboso y viento del NO a 30 km/h. La probabilidad de lluvia es igualmente del 0%, de acuerdo con los datos públicos municipales consultados.

Sur peninsular

El sur peninsular es, en términos térmicos, el gran protagonista. En Sevilla se alcanzan los 40°C de máxima y 24°C de mínima, con poco nuboso. El viento es SO 5 km/h, muy flojo, y la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Ceuta, por su parte, la jornada es más templada: máx 27°C / mín 22°C, poco nuboso y viento E 15 km/h. AEMET indica probabilidad de lluvia 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en el periodo reflejado.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, las nubes con avisos de lluvias se concentran en el área de Barcelona. Para la capital catalana, AEMET recoge máx 31°C / mín 24°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento sopla del E a 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 90%.

En València el escenario es menos húmedo: máx 31°C / mín 23°C, con poco nuboso y viento E 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, manteniendo el día principalmente estable.

Islas Baleares

En Palma se combinan temperaturas elevadas y un aumento de la incertidumbre en forma de precipitaciones débiles. Los valores de AEMET señalan máx 33°C / mín 22°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento S 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 70%, un porcentaje alto que aconseja tener en cuenta el paraguas si se prevé estar en la calle durante horas.

Con este patrón, la jornada podría alternar periodos de mayor claridad con otros de nubes más persistentes, sin que por los datos indicados se prevea una lluvia generalizada de gran intensidad.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, el tiempo se muestra con más nubosidad y viento en las islas occidentales. Para Las Palmas de Gran Canaria, AEMET marca máx 25°C / mín 20°C, con muy nuboso y viento N 30 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la nubosidad no se traduce en precipitación según los porcentajes disponibles.

Así, el día se perfila más como una jornada de nubes y brisa que como un periodo de lluvia, manteniéndose las temperaturas en un rango moderado para la época.

Recomendaciones

En las zonas de máximas más altas ( Sevilla con 40°C y Madrid con 37°C), conviene planificar actividades en horas de menor radiación y mantenerse hidratado.

con 40°C y con 37°C), conviene planificar actividades en horas de menor radiación y mantenerse hidratado. Si se viaja hacia Barcelona o Palma , donde la probabilidad de lluvia es elevada (90% y 70%), llevar un paraguas puede ser útil.

o , donde la es elevada (90% y 70%), llevar un paraguas puede ser útil. En el norte, con Bilbao al 100% de probabilidad de lluvia, ajusta la logística y revisa calzado y ropa.

En conjunto, la jornada del miércoles 1 de julio de 2026 combina estabilidad en gran parte del centro y del sur peninsular con mayor presencia de nubes y riesgo de lluvia escasa en áreas concretas, especialmente del norte y del litoral mediterráneo. Estos datos proceden de la consulta de AEMET para capitales, en los que se reflejan cielos, vientos y porcentajes de precipitación.