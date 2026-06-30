Si hoy vas a repostar en Ceuta, te interesa saber qué surtidores marcan los precios más competitivos. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, con datos correspondientes al miércoles, 1 de julio de 2026, se han analizado 10 estaciones y se observan diferencias claras entre marcas y ubicaciones.
En el conjunto de la ciudad, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1.390 €/L (con un rango entre 1.379 y 1.399 €/L). Para la Gasolina 98, el promedio es 1.423 €/L. En Diésel A, el precio medio es 1.442 €/L, con mínimo de 1.398 y máximo de 1.459 €/L.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Estas son las opciones más económicas para repostar Gasolina 95 en Ceuta, con precios que parten del mínimo del día:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.379 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.379 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.379 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.379 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.398 €/L
Gasolina 98
Para quienes buscan Gasolina 98, los precios más bajos quedan en manos de ON365 y se reparten con otras enseñas en los siguientes escalones:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.409 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.409 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €/L
Diésel
En Diésel, el mínimo registrado hoy se concentra en CEPSA. El resto de opciones se sitúan ya por encima, reflejando la diferencia de coste por litro:
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.398 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.398 €/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.439 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.439 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €/L
Las más caras
Si tu prioridad es no pagar de más, conviene conocer dónde están los precios más altos del día. En Gasolina 95, por ejemplo, se observan estos valores:
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.399 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.398 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.398 €/L
El dato es útil porque, aunque la horquilla en 95 no es enorme, repostar donde marque el mínimo suma con el paso del tiempo. (Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.)
Consejos
- Compara por tipo de combustible (95, 98 o Diésel). El “más barato” cambia según el carburante.
- Revisa el surtidor antes de pagar: en algunas estaciones hay variaciones puntuales por carril o actualización del precio.
- Calcula el ahorro: con diferencias de 10, 20 o más céntimos por litro, la ventaja se nota especialmente si haces consumos frecuentes.
- Planifica la ruta: si estás cerca de una de las más económicas, el beneficio puede superar el coste de desviarte.
Recuerda: estos precios corresponden a la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (miércoles, 1 de julio de 2026).