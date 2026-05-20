Este miércoles, 20 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET: el cielo aparece despejado y las temperaturas se mueven en un rango suave, con una máxima de 24°C y una mínima de 16°C. La sensación térmica acompañará de forma bastante similar, con valores que irán desde 17°C hasta 24°C, sin que se prevean cambios bruscos.

En cuanto al ambiente, destaca el viento del Este con una intensidad de 10 km/h, un ritmo moderado que puede notarse en paseos y en zonas más expuestas. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa variará entre 55% y 85%, mientras el índice UV alcanza un valor máximo de 8, un dato importante para planificar la protección solar durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

De cara al jueves 21 de mayo, la tendencia se mantiene en clave de buen tiempo, con nuboso y temperaturas prácticamente similares a las de hoy: 24°C de máxima y 18°C de mínima. El viento del Este aumentará hasta 15 km/h, por lo que el ambiente podría sentirse algo más fresco, especialmente al anochecer.

El viernes 22 de mayo mejora el aspecto del cielo: se prevé poco nuboso. Las temperaturas seguirán en el mismo entorno, con 24°C como máxima y 18°C como mínima. Eso sí, el viento del Este se intensificará aún más, hasta 20 km/h, manteniendo la sensación de brisa constante.

Ya el sábado 23 de mayo, la AEMET sitúa la máxima en 23°C y la mínima en 18°C. Para ese día figura un campo de estado del cielo en blanco en los datos facilitados, y el apartado de viento aparece sin un valor concreto (figura “viento km/h”), por lo que no es posible concretar la intensidad con la información disponible. En cualquier caso, los valores térmicos apuntan a una jornada templada y estable.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 55% a 85%

55% a 85% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con cielo despejado y un UV máximo de 8, es recomendable protegerse del sol (crema, gafas y sombrero) y evitar las horas de radiación más alta. Aunque no hay lluvia (0%), el viento del Este puede refrescar en exteriores, así que conviene llevar una chaqueta ligera, sobre todo por la tarde-noche.