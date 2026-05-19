Martes, 19 de mayo de 2026. La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene una oferta intensa de ferrys durante toda la jornada, con salidas frecuentes y duraciones que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).
Para esta fecha, operan las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con llegadas y salidas programadas a lo largo del día en ambas direcciones. A continuación, tienes el detalle por ruta.
Ruta Ceuta – Algeciras
En la ruta Ceuta–Algeciras, las salidas comienzan a las 06:00 y se extienden hasta las 23:00, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
Desde Algeciras hacia Ceuta, las salidas se programan desde las 06:30 hasta las 23:30, con opciones de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para viajar sin contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en días de gran actividad.
Además, conviene confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada.