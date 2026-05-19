Martes, 19 de mayo de 2026. La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras mantiene una oferta intensa de ferrys durante toda la jornada, con salidas frecuentes y duraciones que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Para esta fecha, operan las compañías Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con llegadas y salidas programadas a lo largo del día en ambas direcciones. A continuación, tienes el detalle por ruta.

Ruta Ceuta – Algeciras

En la ruta Ceuta–Algeciras, las salidas comienzan a las 06:00 y se extienden hasta las 23:00, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Desde Algeciras hacia Ceuta, las salidas se programan desde las 06:30 hasta las 23:30, con opciones de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar sin contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación, especialmente en días de gran actividad.

Además, conviene confirmar el horario con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada.