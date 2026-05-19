La dirección de los trabajos intensifica las labores en la Avenida de Regulares tras superar las complicaciones subterráneas del primer tramo. La Ciudad Autónoma concede una prórroga de dos meses por los temporales del invierno.

CEUTA – La ambiciosa rehabilitación integral de Hadú encara semanas clave para el alivio de la movilidad urbana en Ceuta. Según ha confirmado la dirección de obra, está previsto que la conexión para el tráfico rodado entre los barrios de Hadú y el Morro, a través de la Avenida de Regulares, quede reabierta a comienzos del próximo mes de junio.

Esta apertura parcial supondrá un respiro notable para la circulación en una de las principales arterias de la ciudad, aunque el proyecto global ha tenido que modificar su calendario. Las complicaciones técnicas y la meteorología invernal han obligado a solicitar una prórroga de dos meses, trasladando la entrega definitiva de la obra de septiembre a finales del mes de noviembre.

Dos tramos a ritmos diferentes

La evolución de los trabajos avanza a dos velocidades debido a la naturaleza del subsuelo:

Primer tramo (Farmacia Puya – Mercado de San José): La intervención entre este punto y la calle Romero de Córdoba no estará completada hasta finales de junio. Los técnicos califican la experiencia en esta zona como «una auténtica locura» debido al hallazgo constante de conducciones y tuberías subterráneas que no estaban documentadas en los planos originales, lo que ha ralentizado la colocación de la nueva solería y los acerados.

La intervención entre este punto y la calle Romero de Córdoba no estará completada hasta finales de junio. Los técnicos califican la experiencia en esta zona como «una auténtica locura» debido al hallazgo constante de conducciones y tuberías subterráneas que no estaban documentadas en los planos originales, lo que ha ralentizado la colocación de la nueva solería y los acerados. Segundo tramo: Avanza «mucho más rápido y rodado». El conocimiento previo del terreno y la menor interferencia de servicios sorpresa están permitiendo agilizar las tareas de excavación en dirección a la Avenida de Regulares.

Una infraestructura estratégica para el 60% de la población

Más allá de la evidente renovación estética y de superficie, el núcleo de esta obra es de carácter estructural. El proyecto incluye la instalación de una nueva galería subterránea de abastecimiento y saneamiento de agua que dará servicio a más del 60% de los ceutíes, diseñada para acabar con los históricos cortes de suministro en la zona.

Conexiones domiciliarias en marcha: Parte de esta nueva red ya se encuentra conectada, lo que está permitiendo enlazar de manera progresiva a las viviendas de los márgenes antes de proceder al remate exterior de las aceras.

El principal reto diario de los operarios se centra ahora en compatibilizar estas conexiones finales de agua, luz y alcantarillado junto a las fachadas con el tránsito seguro de los peatones y el acceso de los vecinos a sus casas.

Próximos pasos: Asfalto, rotonda y un depósito subterráneo

En paralelo, durante las últimas jornadas se trabaja en los remates de urbanismo como bordillos e isletas, a la espera de que la planta de aglomerado asfáltico vuelva a estar operativa para proceder al pavimentado masivo de la calzada.

La construcción de la futura rotonda será otra de las fases técnicamente más complejas que quedan por delante. Bajo su superficie se ubicará un gran depósito hidráulico asociado a la nueva red de agua. Los operarios deberán vaciar el terreno, edificar la estructura subterránea y, posteriormente, hormigonar la losa superior sobre la que se asentará la glorieta.

PUBLICIDAD

A pesar del retraso de dos meses en el plazo final de entrega, la dirección técnica insiste en que el resultado final supondrá una «transformación integral» que justificará la espera, modernizando de raíz tanto la movilidad en superficie como los servicios básicos del subsuelo de Hadú.