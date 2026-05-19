El balance del Ministerio del Interior hasta el 15 de mayo refleja una caída global del 39,1% en la inmigración irregular, marcada por un fuerte descenso en la ruta canaria y un incremento del 246% en las ciudades autónomas.

MADRID – Las dinámicas de la inmigración irregular en España muestran un cambio de tendencia en lo que va de año. Según el último informe del Ministerio del Interior, que recoge datos desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo de 2026, un total de 9.047 personas han llegado a España de forma irregular, lo que supone un descenso global del 39,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 14.857 llegadas.

Este alivio en las cifras generales se debe, principalmente, al desplome de las llegadas por vía marítima, especialmente en la ruta atlántica. Sin embargo, la presión migratoria se ha trasladado a las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, donde los accesos a través de vallas y espigones se han triplicado.

Alivio en el mar: la ruta canaria se reduce un 72%

El balance de Interior muestra que la llegada de migrantes en patera ha caído a la mitad (-52,2%). En estos primeros meses del año, 6.782 personas arribaron a las costas españolas a bordo de 233 embarcaciones, frente a las 14.203 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior en 382 pateras.

Por comunidades y regiones, el comportamiento ha sido desigual:

Islas Canarias: Es la región donde más se nota el descenso. Las islas han pasado de recibir 10.822 migrantes (en 175 embarcaciones) en 2025 a 3.018 personas (en 36 pateras) en 2026 , lo que representa una drástica caída del 72,1% .

Es la región donde más se nota el descenso. Las islas han pasado de recibir 10.822 migrantes (en 175 embarcaciones) en 2025 a , lo que representa una drástica caída del . Islas Baleares: Mantiene una tendencia de notable estabilidad, con un ligero descenso del 3,5% (de 1.591 a 1.535 personas ).

Mantiene una tendencia de notable estabilidad, con un ligero descenso del 3,5% (de 1.591 a ). Península: Al contrario que el archipiélago canario, la vía marítima hacia la Península ha experimentado un repunte del 24,3% , pasando de 1.786 migrantes en 2025 a 2.220 en el periodo actual.

Al contrario que el archipiélago canario, la vía marítima hacia la Península ha experimentado un repunte del , pasando de 1.786 migrantes en 2025 a en el periodo actual. Llegadas marítimas a las ciudades autónomas: Siguen siendo testimoniales. A Ceuta no ha llegado ningún migrante por mar (frente a los 3 del año pasado), mientras que a Melilla llegaron 9 personas (frente a una en 2025).

Repunte histórico en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla

La contrapartida a la bajada en el mar se encuentra en las vallas fronterizas y los espigones marítimos que delimitan las ciudades autónomas. Las entradas por vía terrestre se han incrementado un 246,3%, escalando desde los 654 migrantes registrados a estas alturas de 2025 hasta los 2.265 de 2026.

Ceuta asume el mayor impacto: La ciudad ceutí es la que registra la subida más acusada. Un total de 2.187 migrantes han logrado cruzar el vallado o bordear los espigones, lo que se traduce en un aumento del 265,7% respecto al año anterior (cuando entraron 598 personas).

Por su parte, Melilla también registra una tendencia al alba por vía terrestre, aunque con cifras más moderadas: han accedido 78 migrantes, un 39,3% más que en los primeros meses de 2025, cuando se contabilizaron 56 entradas.

Estas estadísticas oficiales confirman un giro en las rutas de acceso a España, donde el reforzamiento o la disuasión en las vías marítimas tradicionales parece haber reactivado la presión sobre los perímetros fronterizos del norte de África.