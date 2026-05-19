El SEIS moderniza sus recursos con mantas térmicas de alta resistencia, plataformas de movimiento rápido y vallas de cuarentena para responder a las nuevas emergencias derivadas de las baterías de litio.

CEUTA – El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta desde esta semana con nuevos medios técnicos para afrontar las emergencias en el parque móvil actual. La Consejería de Presidencia y Gobernación ha destinado una partida de 17.800 euros para la adquisición de material especializado, diseñado específicamente para intervenir en siniestros que involucren a vehículos eléctricos, híbridos y de combustión tradicional.

Esta inversión responde a la necesidad de adaptar los servicios de rescate a los nuevos retos de la movilidad sostenible. Los incendios en baterías de litio presentan una gran complejidad, ya que alcanzan temperaturas extremas y sufren un alto riesgo de reactivación térmica horas después de haber sido controlados, lo que exige protocolos y herramientas diferenciadas a las de los automóviles convencionales.

Mantas térmicas capaces de soportar hasta 1.600 grados

Entre el equipamiento recibido por los bomberos destacan las mantas de extinción de incendios de alta resistencia, que se suministran junto a mochilas y útiles específicos para su transporte inmediato.

Estas mantas permiten sofocar el fuego de manera rápida por aislamiento de oxígeno y están fabricadas para resistir condiciones extremas:

Soportan temperaturas continuas de hasta 1.000 grados centígrados .

. Resisten picos térmicos puntuales de hasta 1.600 grados, habituales en las deflagraciones de celdas de litio.

Su diseño ligero y de fácil despliegue busca garantizar una intervención rápida y segura por parte de los efectivos, especialmente efectiva en entornos urbanos compactos o zonas de difícil acceso de la ciudad.

Bloqueo y movimiento de vehículos en cuestión de segundos

Otra de las herramientas clave incorporadas al SEIS es un juego de plataformas rodantes y patines de desplazamiento. Este sistema soluciona uno de los problemas operativos más comunes en los rescates urbanos: los vehículos que bloquean el paso o la zona de actuación.

Operable por un solo efectivo: El mecanismo dispone de un sistema de elevación mediante pedal que fija el coche en apenas unos segundos, permitiendo que un único bombero pueda mover el vehículo sin esfuerzo para despejar la vía o facilitar la excarcelación de personas atrapadas. El lote incluye además un estante con ruedas para su correcto almacenamiento en el parque.

Vallas de cuarentena: piscinas portátiles para enfriar baterías

Para completar el escudo frente a los riesgos del coche eléctrico, el cuerpo ha sumado packs de vallas de cuarentena de 75 centímetros de altura.

Se trata de barreras desmontables y estancas que se colocan alrededor del coche afectado para cercarlo. Una vez montadas, permiten inundar por completo el perímetro del vehículo, creando una balsa de agua que enfría la batería de manera constante. Este método es el más eficaz para cortar la reacción química en cadena de los acumuladores de energía y evitar que el fuego vuelva a reproducirse de forma espontánea.

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Con esta adquisición, el SEIS de Ceuta da un paso al frente en la actualización de sus recursos, dotando a la plantilla de herramientas críticas para proteger tanto la integridad de los propios funcionarios como la seguridad ciudadana ante la evolución tecnológica del transporte.