El presidente de la Ciudad Autónoma traslada su enhorabuena al líder del PP andaluz por un triunfo que califica de «inapelable» y se pone a su «entera disposición» para la nueva legislatura.

CEUTA – El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, remitió la noche de este domingo un mensaje oficial de felicitación a Juan Manuel Moreno Bonilla tras certificarse la victoria del Partido Popular en las elecciones al Parlamento de Andalucía.

Vivas ha querido hacer llegar su «más sincera enhorabuena» a su homólogo y compañero de filas apenas unas horas después de cerrarse las urnas en la comunidad vecina, unos comicios en los que el PP andaluz logró revalidar su posición como la fuerza más votada del arco parlamentario.

Un mensaje de hermandad e identidad compartida

En su escrito, el jefe del Gobierno ceutí ha apelado a los profundos lazos históricos, culturales y afectivos que unen a ambas administraciones, definiendo de forma simbólica a la ciudad autónoma como «esta prolongación de Andalucía en África».

Asimismo, Vivas ha querido ensalzar la campaña y el liderazgo del candidato popular, destacando de manera explícita que el triunfo autonómico se ha materializado «de manera inapelable y siendo fiel a los principios que nos definen», en alusión a la línea de centralidad y gestión que defiende la formación.

Cooperación estrecha para el nuevo mandato

El presidente de Ceuta ha concluido su misiva con muestras de afecto personal hacia Moreno Bonilla, cerrando el texto con «un fuerte abrazo» y poniéndose «a su entera disposición» de cara al mandato que ahora comienza en la Junta de Andalucía.

Con este gesto, la Ciudad Autónoma reafirma su intención de mantener y estrechar la colaboración institucional con el Gobierno andaluz, una alianza estratégica clave para Ceuta en materias que van desde el desarrollo económico y turístico hasta las conexiones de transportes y la cooperación sanitaria.