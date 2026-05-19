La Consejería de Servicios Urbanos y Medio Ambiente estrena la temporada estival 2026 con una fuerte apuesta por la innovación, la accesibilidad y la renovación estética de todo el litoral ceutí.

CEUTA – Las playas de Ceuta han inaugurado la temporada veraniega con un lavado de cara radical que combina funcionalidad y atractivo turístico. La Consejería de Servicios Urbanos y Medio Ambiente ha desplegado un amplio plan de actuaciones coincidiendo con el arranque oficial del periodo de baños el pasado 15 de mayo. La medida más llamativa, y que ya se ha convertido en el centro de atención de los primeros bañistas, ha sido la instalación de doce nuevas duchas con un innovador diseño en forma de tabla de surf.

Estas estructuras, caracterizadas por sus colores vivos y su estética marcadamente veraniega, buscan potenciar la imagen exterior de Ceuta y dar una identidad moderna y atractiva a su costa, rompiendo con los diseños tradicionales.

Renovación integral del mobiliario y apuesta sostenible

Más allá de la novedad visual de las duchas, el plan de la Ciudad Autónoma contempla una actualización profunda de los servicios e infraestructuras playeras bajo cuatro ejes: seguridad, accesibilidad, sostenibilidad e innovación.

Identidad visual y señalética: Se han renovado por completo las banderolas, paneles informativos y cartelería del litoral, unificando la imagen con la estrategia de promoción turística de la ciudad.

Se han renovado por completo las banderolas, paneles informativos y cartelería del litoral, unificando la imagen con la estrategia de promoción turística de la ciudad. Playas inclusivas: Se han mejorado las pasarelas de madera y los accesos específicos para personas con movilidad reducida (PMR), garantizando un entorno más accesible.

Se han mejorado las pasarelas de madera y los accesos específicos para personas con movilidad reducida (PMR), garantizando un entorno más accesible. Ecodiseño y reciclaje: El respeto ambiental se refuerza este año con la incorporación de nuevas papeleras de recogida selectiva y un incremento en los dispositivos de limpieza diaria.

El respeto ambiental se refuerza este año con la incorporación de nuevas papeleras de recogida selectiva y un incremento en los dispositivos de limpieza diaria. Mejoras operativas: Los módulos de madera destinados a la Policía Local, los servicios de salvamento y los puestos de control de los socorristas han sido sustituidos por estructuras más funcionales y mejor integradas en el paisaje.

Aval de calidad: La Ribera y El Chorrillo revalidan sus Banderas Azules

El esfuerzo municipal en el mantenimiento de las barandillas, los accesos, las zonas biosaludables y las áreas deportivas ha dado sus frutos. El litoral ceutí arranca el verano consolidando sus galardones de excelencia más importantes: la renovación de la Bandera Azul para las playas de La Ribera y El Chorrillo. Este distintivo internacional premia de forma directa la calidad de las aguas, la seguridad de los usuarios, la gestión ambiental y los servicios prestados.

Puesta en valor de todo el litoral: Desde el Gobierno local insisten en que las actuaciones no se limitan a los grandes arenales urbanos. El plan de acondicionamiento sigue trabajando para potenciar el valor natural de zonas de baño y calas emblemáticas como Calamocarro, Benítez o Benzú, consolidadas como el gran atractivo turístico natural de Ceuta durante los meses de verano.