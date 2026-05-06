Este miércoles, 6 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por la estabilidad y por la información de la AEMET. Según los datos disponibles para hoy, el cielo estará dominado por nubes altas, con temperaturas que se moverán entre 15°C como mínima y 21°C como máxima.

La jornada también estará acompañada por viento del oeste (O), con una intensidad de 20 km/h. En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan chubascos. Además, la humedad relativa variará entre 45% y 80%, mientras que el índice UV alcanzará un máximo de 7.

Previsión para los próximos días

De cara a jueves, 7 de mayo, la AEMET mantiene un patrón muy similar: temperaturas de 15°C a 21°C y un cielo nuboso. El viento seguirá soplando del oeste, aunque bajará hasta 10 km/h, lo que puede hacer que la sensación resulte algo menos marcada que en la jornada de hoy.

El viernes, 8 de mayo, la máxima se ajusta a 20°C y se mantiene la mínima en 15°C. El cielo tenderá a intervalos nubosos y el viento girará hacia el este, con 15 km/h. Por último, para el sábado, 9 de mayo, se anuncian 21°C de máxima y 15°C de mínima, con viento indicado en los datos como “viento km/h”, sin un valor concreto disponible; el estado del cielo aparece sin especificación detallada, por lo que conviene seguir la evolución día a día.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 21°C

21°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 80% (máxima) / 45% (mínima)

80% (máxima) / 45% (mínima) Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con un UV máximo de 7, conviene protegerse del sol (gafas, gorra y crema) especialmente en las horas centrales. Aunque las temperaturas son agradables (máximas de 21°C), el viento del oeste puede sentirse con algo de fuerza, así que es buena idea llevar una prenda ligera pero a mano para la brisa. No se esperan lluvias (0%), así que no hace falta paraguas, pero sí estar atento a la evolución de las nubes altas.