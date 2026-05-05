La ciudad autónoma respira un aire de optimismo laboral tras la publicación de los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) este martes. Con 8.666 personas inscritas en las listas del paro, Ceuta consolida una tendencia a la baja que aleja la cifra de la «barrera psicológica» de los 10.000 desempleados que se había normalizado en años anteriores.

Un descenso sostenido en 2026

La comparativa interanual arroja un balance positivo, con un descenso del 6% respecto a abril de 2025. Esta mejoría no es solo un espejismo anual, sino que se ha reforzado en el último mes:

Caída mensual: 211 personas abandonaron las listas del SEPE entre marzo y abril (un descenso del 2,38% ).

211 personas abandonaron las listas del SEPE entre marzo y abril (un descenso del ). Contratación al alza: En abril se firmaron 1.513 contratos, lo que supone un incremento de 453 respecto al mismo mes del año pasado.

Radiografía del desempleo: Brecha de género y edad

A pesar de la buena noticia, los datos revelan que el paro en Ceuta sigue teniendo rostro femenino y mayor de 25 años.

Perfil Hombres Mujeres Total Menores de 25 años 440 506 946 Mayores de 25 años 2.721 4.999 7.720 TOTAL 3.161 5.505 8.666

El sector Servicios continúa siendo el principal motor (y lastre) del empleo local, acumulando a 6.440 demandantes, aunque también es donde más ha bajado el paro este mes, con 180 inscritos menos.

Análisis por sectores

El comportamiento del mercado laboral ha sido positivo en casi todos los ámbitos, con una única y ligera excepción:

Servicios: 6.440 parados (el sector que más reduce sus cifras).

6.440 parados (el sector que más reduce sus cifras). Construcción: 344 parados.

344 parados. Industria: 253 parados (único sector donde sube levemente, con 4 personas más).

253 parados (único sector donde sube levemente, con 4 personas más). Agricultura: 37 parados.

37 parados. Sin empleo anterior: 1.392 personas.

El peso de la población extranjera: Los ciudadanos extranjeros representan el 13,5% del total de desempleados en la ciudad, con una presencia destacada en el sector servicios y en el grupo de personas que buscan su primer empleo.

Aunque los expertos advierten que tener a casi el 10% de la población buscando trabajo sigue siendo un reto mayúsculo para una ciudad de las dimensiones de Ceuta, la actual dinámica supone el mejor registro en muchos meses, consolidando un cambio de tendencia necesario para la economía de la Ciudad Autónoma.