CEUTA | El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Ceuta este próximo sábado para conmemorar el Día de Europa. La visita, confirmada por el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, busca ser un gesto de firmeza institucional en un momento de especial sensibilidad diplomática para las ciudades autónomas.

Reivindicación de la «españolidad» y nuevo estatus europeo

El objetivo central del viaje es, en palabras de Bendodo, «defender la españolidad y europeidad» de Ceuta y Melilla. Para blindar este compromiso, el PP ha anunciado que propondrá un estatuto europeo similar al de las regiones ultraperiféricas (RUP).

Esta medida técnica busca dos objetivos clave:

Mejorar la financiación: Equiparar el trato económico al de regiones como Canarias.

Equiparar el trato económico al de regiones como Canarias. Reconocimiento institucional: Consolidar su posición dentro del marco jurídico de la Unión Europea como fronteras exteriores compartidas.

«Ceuta y Melilla representan las políticas de tolerancia donde conviven culturas y religiones en armonía», destacó el coordinador general popular.

Un mensaje en clave internacional

La visita de Feijóo no es casual. Se produce en un contexto de tensión tras las recientes declaraciones de algunos parlamentarios de Estados Unidos que cuestionaron la soberanía de las ciudades autónomas.

Feijóo, que el pasado febrero mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para garantizar la fiabilidad de España como aliado, busca con este viaje reafirmar la integridad territorial frente a cualquier duda externa.

Compañía de alto nivel y agenda

Aunque la agenda detallada aún está por definirse, se ha confirmado que el líder del PP no viajará solo. Estará acompañado por dos figuras de peso en Bruselas:

Dolors Montserrat (Eurodiputada) Esteban González Pons (Eurodiputado)

La presencia de ambos subraya la intención de trasladar la problemática de las ciudades autónomas directamente al corazón de las instituciones europeas.

Vínculos históricos con la ciudad

No es la primera vez que el político gallego pisa suelo ceutí. Su relación con la ciudad se remonta a principios de siglo:

Etapa INSALUD: Visitó la ciudad para impulsar la construcción del Hospital de Loma Colmenar.

Visitó la ciudad para impulsar la construcción del Hospital de Loma Colmenar. Presidencia de la Xunta: Acudió en 2011 (Día de Ceuta) y en 2021 para reuniones bilaterales.

Acudió en 2011 (Día de Ceuta) y en 2021 para reuniones bilaterales. Liderazgo del PP: Desde su llegada a la presidencia nacional tras la etapa de Pablo Casado, ha mantenido una presencia constante en la Ciudad Autónoma.

Este sábado, Feijóo volverá a recorrer las calles de Ceuta, esta vez con la mirada puesta en Europa y en la consolidación de un modelo económico y político que proteja el futuro de la región.