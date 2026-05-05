Ceuta, 5 de mayo de 2026 – Realizar el Camino de Santiago sobre dos ruedas es una experiencia inolvidable, pero la logística del regreso siempre ha sido el mayor quebradero de cabeza para los ciclistas (o «bicigrinos») ceutíes. Para solucionar este inconveniente, Correos ha anunciado hoy el lanzamiento de la contratación online de su popular Paq Bicicleta.

Esta mejora permite a los peregrinos dejar resuelto el transporte de vuelta de su bicicleta antes incluso de salir de casa, eliminando una de las principales preocupaciones logísticas de la Ruta Jacobea.

Un servicio adaptado al auge del peregrino ceutí

La relevancia de esta actualización es especialmente alta para Ceuta. Según los últimos datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, el interés por el Camino en la ciudad autónoma no deja de crecer:

2024: 330 peregrinos registrados.

330 peregrinos registrados. 2025: 356 peregrinos registrados.

356 peregrinos registrados. Crecimiento: Un incremento del 8% en solo un año.

Novedades en el Paq Bicicleta

Hasta ahora, este servicio solo podía gestionarse de forma presencial. Con la nueva modalidad digital a través de www.elcaminoconcorreos.com, los usuarios acceden a una serie de ventajas diseñadas para la comodidad y seguridad del equipo:

Cajas de mayor tamaño: Embalajes de 170 x 30 x 90 cm , que permiten guardar la bicicleta con el mínimo desmontaje posible.

Embalajes de , que permiten guardar la bicicleta con el mínimo desmontaje posible. Seguro incluido: El envío cuenta con un seguro de 300 euros , ampliable según el valor de la bicicleta.

El envío cuenta con un seguro de , ampliable según el valor de la bicicleta. Trazabilidad total: Número de seguimiento para conocer la ubicación del envío en tiempo real hasta su llegada a Ceuta.

Número de seguimiento para conocer la ubicación del envío en tiempo real hasta su llegada a Ceuta. Flexibilidad horaria: La oficina principal de Santiago (a 2 minutos de la Catedral) recibe envíos de lunes a domingo (incluidos festivos), de 08:30 a 20:30 horas.

«El objetivo es que el peregrino solo tenga que preocuparse de pedalear. Con la reserva online, se garantiza que, al llegar a Santiago, solo tenga que entregar su bici y nosotros nos encargamos del resto», explican desde Correos.

Logística integral para el Camino

El Paq Bicicleta se suma a la oferta de servicios que Correos mantiene activos para facilitar la ruta:

Paq Mochila: Transporte de equipaje entre etapas. Paq Peregrino: Envío de maletas y enseres a cualquier punto del Camino. Consigna en Santiago: Servicio de custodia para visitar la Catedral libre de cargas.

Los interesados ya pueden planificar su viaje y contratar el servicio de vuelta directamente en el portal oficial de El Camino con Correos.