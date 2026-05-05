MADRID – El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, una convocatoria que marca un punto de inflexión en la Administración General del Estado (AGE). Con un total de 27.232 plazas, la oferta destaca por una apuesta sin precedentes por la digitalización y el refuerzo de servicios estratégicos, incluyendo plazas específicas para combatir la emergencia climática.

Un salto tecnológico: Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha definido esta oferta como «diferente», situando la Inteligencia Artificial como el eje vertebrador.

Récord tecnológico: Se convocan 1.700 plazas para especialistas en TIC , un 42% más que el año anterior.

Se convocan , un 42% más que el año anterior. Nuevas especialidades: Por primera vez, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías contará con pruebas específicas para captar talento en Ciberseguridad, Ciencia del Dato e IA .

Por primera vez, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías contará con pruebas específicas para captar talento en . Objetivo ambicioso: El Gobierno busca digitalizar al menos un 25% más de los servicios públicos actuales para mantener a España a la vanguardia europea en administración electrónica.

Refuerzo en Educación y Sanidad

La OEP de 2026 trae noticias importantes para las ciudades autónomas y el sector sanitario:

Ceuta y Melilla: Se incluyen 40 plazas de catedrático de enseñanza secundaria, destinadas a potenciar la especialización y la promoción profesional en el ámbito educativo de la AGE. Sanidad Pública: Se registra una oferta récord de 1.037 plazas, duplicando la dotación para hospitales y centros de salud dependientes del Estado.

Emergencia climática y otras áreas clave

Más allá de la digitalización, la oferta responde a las necesidades urgentes del contexto actual:

Escudo climático: Se crea una oferta extraordinaria de 346 plazas para meteorólogos, ingenieros de montes y agentes medioambientales.

Se crea una oferta extraordinaria de para meteorólogos, ingenieros de montes y agentes medioambientales. Fin de la tasa de reposición: Por primera vez, se suprime esta fórmula «vieja», permitiendo diseñar la oferta según las prioridades reales de cada departamento y no solo reponiendo bajas.

Por primera vez, se suprime esta fórmula «vieja», permitiendo diseñar la oferta según las prioridades reales de cada departamento y no solo reponiendo bajas. Infraestructuras y Seguridad: Se destinan 601 plazas al Ministerio de Transportes y 1.589 plazas de personal civil para Interior y Defensa.

Modernización de los procesos: «Adiós» a las esperas eternas

El Ministerio se ha comprometido a agilizar las oposiciones con medidas de gestión directa:

Plazo máximo: Los procesos selectivos no podrán durar más de un año desde la publicación de la convocatoria.

Los procesos selectivos no podrán durar más de desde la publicación de la convocatoria. Descentralización: Se mantendrán las sedes de exámenes repartidas por todo el país para facilitar el acceso.

Se mantendrán las sedes de exámenes repartidas por todo el país para facilitar el acceso. Inclusión: Se reserva un 10% de las plazas (2.689) para personas con discapacidad, de las cuales 538 son para discapacidad intelectual.