Los datos publicados por el Ministerio del Interior confirman una tendencia sin precedentes en la ciudad autónoma, que ya duplica en cuatro meses las cifras totales de años anteriores.

CEUTA | Según el último balance quincenal del Ministerio del Interior, Ceuta se enfrenta a un año de presión migratoria récord. Mientras que la tendencia a nivel nacional muestra un notable descenso, la ciudad autónoma rompe todas las estadísticas con un incremento del 329,7% en las llegadas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Un balance de cifras récord

Entre el 1 de enero y finales de abril de 2026, Ceuta ha recibido a un total de 2.101 personas. Para poner este dato en perspectiva, la cifra actual ya supera con creces los registros anuales completos de ejercicios recientes:

Año 2022: 1.114 llegadas (total anual).

1.114 llegadas (total anual). Año 2023: 1.068 llegadas (total anual).

1.068 llegadas (total anual). Primer cuatrimestre 2026: 2.101 llegadas.

Solo en la última quincena de abril, se contabilizaron 233 entradas irregulares. Un dato relevante es que el departamento de Fernando Grande-Marlaska aún no ha computado llegadas por vía marítima en este último tramo, ya que estas solo se oficializan cuando se localiza la embarcación utilizada.

La comparativa: Ceuta frente a Melilla y el territorio nacional

El contraste entre las dos ciudades autónomas es absoluto. Melilla ha registrado la entrada de apenas 72 personas en lo que va de año, lo que significa que la ciudad vecina recibe solo el 3,42% del volumen migratorio que está asumiendo Ceuta.

A nivel nacional, la situación es paradójicamente inversa. España ha registrado un total de 7.923 llegadas, lo que representa un descenso del 43,2% respecto a las 13.953 del año pasado. Esta divergencia subraya que el foco de la presión migratoria se ha desplazado de forma crítica y específica hacia el perímetro ceutí.