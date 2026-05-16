Este sábado, 16 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta llega con un escenario bastante estable según los datos de la AEMET: intervalos nubosos durante buena parte del día, con temperaturas que se moverán entre 16°C como mínima y 24°C como máxima. La sensación térmica se mantendrá en un rango similar, con valores máximos de 23°C y mínimos de 16°C.

El viento también marca el ritmo de la jornada. La AEMET sitúa la dirección NE y una intensidad en torno a 15 km/h, lo que puede dar un ambiente fresco en las horas más tempranas y algo más agradable a mediodía. En cuanto al riesgo de lluvia, la probabilidad de precipitación es del 45%, mientras la humedad relativa oscila entre 45% y 85%. Además, el índice UV máximo alcanza el 8, un dato a tener en cuenta si vas a estar al aire libre.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo, 17 de mayo, la tónica continúa con intervalos nubosos y temperaturas prácticamente iguales: 24°C de máxima y 16°C de mínima. El viento cambia de sector y soplará del O a 15 km/h, manteniendo una brisa que no debería ser intensa, pero sí perceptible.

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El lunes, 18 de mayo se presenta con una ligera mejora del cielo: poco nuboso y máximas de 23°C, manteniendo 16°C como mínima. El viento del O aumenta hasta 20 km/h, por lo que conviene estar atentos si notas el aire más marcado. Para el martes, 19 de mayo, la AEMET indica máxima de 24°C y mínima de 15°C; se recoge además que figura el cielo sin completar el dato de nubosidad en la información facilitada, y aparece el viento con un valor no especificado (“viento km/h”), por lo que en esta noticia solo se consignan los valores que constan de forma clara.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Intervalos nubosos

Intervalos nubosos Viento: NE, 15 km/h

NE, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 45%

45% Humedad: máxima 85% y mínima 45%

máxima 85% y mínima 45% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, conviene protegerse del sol (gorra y crema) si vas a pasar tiempo en la calle, especialmente a mediodía. Aunque las temperaturas son agradables, la brisa del NE puede refrescar en horas tempranas: una capa ligera puede venir bien. Y si tienes planes al aire libre, lleva un paraguas o pruébate con un plan alternativo por la probabilidad de lluvia del 45%.