El nuevo director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, ya trabaja plenamente asentado en la planificación de la próxima temporada, y uno de los nombres que maneja con fuerza para el banquillo blanquiazul es el de José Juan Romero, actual entrenador de la AD Ceuta FC.

Aunque el Espanyol logró un balón de oxígeno crucial el pasado miércoles tras vencer por 2-0 al Athletic Club (rompiendo una racha de 18 jornadas sin ganar), la continuidad del actual técnico, Manolo González, no está garantizada por mucho que se selle la permanencia en Primera División, un logro que activaría su renovación automática. Ante este escenario, la agenda de Monchi empieza a echar humo con alternativas, y la del técnico de Gerena se posiciona como una opción muy firme.

Un año histórico con el Ceuta

José Juan Romero está firmando una temporada sobresaliente a los mandos del Ceuta en Segunda División. Pese a tratarse del año del debut de la entidad caballa tras su ascenso, Romero ha logrado certificar la salvación con una facilidad pasmosa, sumando actualmente 55 puntos a falta de tan solo tres jornadas para el final del campeonato. En este gran rendimiento ha tenido un peso específico el delantero Marcos Fernández, autor de 13 goles y cedido en el cuadro norteafricano precisamente por el propio club perico.

El gran currículo de Romero destaca por su tremenda efectividad: acumula un expediente inmaculado con hasta ocho ascensos en las últimas dos décadas en el fútbol español. Con el Gerena logró promocionar en todas las categorías regionales, subió al Eldense a Primera Federación y, en dos etapas distintas, llevó al Ceuta hasta Segunda Federación primero y a Segunda División el pasado curso tras proclamarse campeón de su grupo.

El escollo contractual y la postura de Luhay Hamido

El principal obstáculo de la operación radica en el contrato del técnico, quien está vinculado con el Ceuta hasta 2027 y cuya renovación a más largo plazo ya ha iniciado la entidad. El acuerdo actual estipula una doble cláusula de rescisión: tres millones de euros para equipos de Primera División y dos millones para Segunda, cifras inasumibles para la tesorería del Espanyol.

Sin embargo, el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, ha abierto las puertas de par en par a una salida negociada. En declaraciones realizadas esta semana en la radiotelevisión pública ceutí, el mandatario afirmó con total claridad que las cantidades no serán un impedimento: «El equipo que le quiera no va a tener ningún problema con el Ceuta para llegar a un acuerdo y poder entrenar en Primera».

El ‘Guardiola de Gerena’

Aunque no cuenta con experiencia previa en la máxima categoría y comparte un perfil de origen modesto similar al de Manolo González, Romero es una figura sumamente carismática allá por donde pasa (el estadio de su localidad natal, Gerena, lleva su nombre). Conocido popularmente con el apodo de ‘El Guardiola de Gerena’ debido a su vistosa propuesta de juego combinativo, el propio técnico bromeó hace un tiempo en la Cadena SER asegurando que su estilo es previo al implantado por el catalán: «Más bien, Guardiola es el Romero de Manchester».

A pesar de que en el entorno perico han sonado otros nombres de mayor perfil mediático como José Bordalás, la opción de José Juan Romero se mantiene muy viva en los despachos del RCDE Stadium bajo la atenta mirada de Monchi.