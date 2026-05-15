El Partido Popular de Ceuta ha criticado duramente la falta de compromiso del Ejecutivo central tras recibir una respuesta parlamentaria formulada por el diputado nacional Javier Celaya. En dicho documento, el Gobierno admite que, aunque hay avances en un borrador base, actualmente no existe una fecha definida para la finalización del Plan Integral de Seguridad para ambas ciudades autónomas.

El PP califica la situación de «inaceptable» y destaca los siguientes puntos clave:

Retraso de más de cuatro años: La Estrategia de Seguridad Nacional se aprobó en diciembre de 2021 (Real Decreto 1150/2021) y el plan específico sigue sin ver la luz.

La Estrategia de Seguridad Nacional se aprobó en diciembre de 2021 (Real Decreto 1150/2021) y el plan específico sigue sin ver la luz. Sin avances desde 2025: En abril del año pasado, el Gobierno ya dio la misma respuesta («en proceso de elaboración»), lo que demuestra que la situación sigue bloqueada un año después.

En abril del año pasado, el Gobierno ya dio la misma respuesta («en proceso de elaboración»), lo que demuestra que la situación sigue bloqueada un año después. Falta de transparencia: El Ejecutivo no ha detallado qué ministerios están implicados, qué fases se han completado ni qué medidas concretas se van a implementar.

Para los populares, esta falta de planificación es especialmente grave dada la naturaleza estratégica, fronteriza y sensible de Ceuta y Melilla, recordando que la seguridad es una competencia exclusiva del Estado.