La magia del circo regresa a la ciudad autónoma tras casi dos décadas de ausencia. El legendario Circo Coliseo, la compañía circense más antigua de España, inicia sus funciones en el Recinto Ferial de la Avenida Juan Carlos I. Según informa El Faro de Ceuta, este histórico debut arranca con una sesión inaugural en la que los niños podrán entrar de forma gratuita acompañados de un adulto.

Un espectáculo renovado con sello internacional

El montaje que se presenta en la ciudad llega avalado por el éxito obtenido durante los últimos seis meses en Palma de Mallorca. Bajo el hilo conductor de las «Guerreras K-Pop», quienes ejercen como presentadoras, el show combina el riesgo, el humor y la espectacularidad visual a lo largo de una carpa de 900 metros cuadrados.

Entre los grandes atractivos de las funciones destacan:

Acrobacias extremas: Malabares de alta escuela a diez metros de altura.

Malabares de alta escuela a diez metros de altura. Adrenalina sobre ruedas: Motoristas desafiando la gravedad dentro de una esfera metálica.

Motoristas desafiando la gravedad dentro de una esfera metálica. Humor de prestigio: La actuación de la Familia Caluga, considerados actualmente uno de los grupos de payasos más reconocidos del país.

La actuación de la Familia Caluga, considerados actualmente uno de los grupos de payasos más reconocidos del país. El último hombre bala: Kevin de la Torre, gerente de la compañía y miembro de la cuarta generación familiar del circo, quien además mantiene vivo este arriesgado número en España.

Un negocio familiar que se reinventa

Fundado a finales del siglo XIX en Canarias por el bisabuelo de la actual dirección, el Circo Coliseo es uno de los pocos grandes circos itinerantes que sobreviven en el panorama nacional. La compañía mueve a un equipo de medio centenar de personas, incluyendo a 32 artistas de diversas nacionalidades (españoles, chilenos, suizos, alemanes e italianos).

«Siempre se dice que el circo está en decadencia, pero depende de cómo te sepas reinventar», explica Kevin De la Torre a El Faro de Ceuta, destacando que el espectáculo actual prescinde de los animales para centrarse en el talento puramente humano y técnico.

La compañía mantendrá su carpa abierta en Ceuta hasta el próximo 31 de mayo, ofreciendo a las familias ceutíes la oportunidad de reencontrarse con un arte escénico que une a generaciones. Las entradas ya están disponibles tanto en las taquillas del recinto como de manera anticipada en internet.