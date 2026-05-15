La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Ceuta ha intensificado sus protocolos de adiestramiento para garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de alta complejidad. Según informaciones publicadas por El Faro de Ceuta, esta unidad —presentada oficialmente el pasado mes de abril— mantiene un régimen de «preparación constante» para actuar con precisión milimétrica en escenarios críticos.

Formación táctica y operativa

A través de un vídeo difundido por la propia Comandancia, se ha dado a conocer el rigor de las prácticas que realizan los agentes, centradas actualmente en la entrada y progresión en inmuebles. Este tipo de adiestramiento es vital para neutralizar amenazas en entornos cerrados, donde la coordinación del equipo debe ser perfecta para garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como la de los propios efectivos.

«Para nosotros, la instrucción no es solo una rutina, es nuestra verdadera vocación», señalan desde el Instituto Armado, subrayando que la formación continua es el pilar de su compromiso con la sociedad ceutí.

Una unidad flexible y estratégica

La USECIC no es una unidad convencional; funciona como la reserva del mando de la Comandancia, lo que le otorga una gran flexibilidad operativa. Entre sus características principales destacan:

Dotación: Compuesta por 33 agentes especializados.

Compuesta por especializados. Misiones clave: Apoyo a las unidades fiscales, vigilancia en zonas restrictivas del puerto y aeropuerto, y seguridad en carreteras nacionales.

Apoyo a las unidades fiscales, vigilancia en zonas restrictivas del puerto y aeropuerto, y seguridad en carreteras nacionales. Capacidad de reacción: Actúa como refuerzo en momentos puntuales y zonas críticas, adaptándose a las necesidades de seguridad ciudadana que surjan en cada momento.

Bajo el lema «Siempre alerta, siempre dispuestos», la USECIC se consolida como una pieza fundamental en el engranaje de seguridad de la ciudad autónoma, optimizando sus tiempos de respuesta y eficacia operativa mediante el entrenamiento de alto nivel.