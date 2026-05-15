En un movimiento estratégico para dinamizar la economía local, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado una nueva regulación que permite a todos los establecimientos comerciales abrir sus puertas todos los domingos y festivos del año sin límite temporal. Según adelanta El Faro de Ceuta, esta medida, ratificada por el consejero de Comercio, Nicola Cecchi, elimina la necesidad de aprobar calendarios anuales, otorgando una libertad horaria permanente al sector.

Una respuesta a la demanda empresarial

La decisión del Gobierno local no ha sido unilateral, sino que responde a una solicitud directa de los representantes del comercio ceutí. Hasta ahora, la administración publicaba un listado de fechas autorizadas cada diciembre; sin embargo, los empresarios demandaban un marco normativo más estable para mejorar su gestión interna.

Con esta vigencia indefinida, los comercios podrán planificar con mayor antelación:

Gestión de plantillas: Organización de turnos y nuevas contrataciones de personal.

Organización de turnos y nuevas contrataciones de personal. Estrategias de venta: Diseño de campañas comerciales a largo plazo.

Diseño de campañas comerciales a largo plazo. Adaptación al turismo: Capacidad de reacción ante picos de afluencia de visitantes sin depender de trámites administrativos previos.

Del mínimo legal a la apertura total

La normativa estatal establece un mínimo de 16 domingos y festivos de apertura al año, pero deja en manos de las autonomías la potestad de ampliar ese número. Ceuta ha optado por la fórmula de máxima flexibilidad, permitiendo la actividad comercial durante todos los días festivos del calendario.

Es importante destacar que, tal y como especifica el decreto publicado en el BOCCE, esta medida no supone una obligación. Cada comerciante mantendrá la libertad de decidir si abre o no su negocio, manteniendo la autonomía sobre sus propios horarios según su conveniencia económica.

Marco jurídico y entrada en vigor

Esta regulación se apoya en la Ley 1/2004 de horarios comerciales y en las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a la ciudad. Aunque determinados negocios (como gasolineras, farmacias o pequeños comercios de barrio) ya disfrutaban de libertad horaria, esta resolución extiende dicha posibilidad a todo el tejido comercial de forma estructural.

La medida entra en vigor de forma inmediata y se mantendrá activa de manera indefinida, marcando un antes y un después en la organización del consumo y el empleo en la ciudad autónoma.