El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica el listado de farmacias de guardia para el sábado, 26 de septiembre de 2026.
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Según el Colegio, el servicio de guardia garantiza la atención farmacéutica fuera del horario habitual de apertura, para cubrir urgencias y dispensación de medicamentos necesarios. El listado está organizado por zonas y por el turno de noche para facilitar la localización de la farmacia más cercana a su domicilio en Ceuta. Consulte la farmacia asignada a su zona y guarde el número de teléfono para contactar antes de desplazarse. Los datos que siguen corresponden a la relación oficial facilitada por la institución.
Zona Centro
- HISPANIA (Centro)
Dirección: C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14
Teléfono: 956 51 25 30
Campo Exterior
- PÉREZ RUBIO (Campo Exterior)
Dirección: AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT)
Teléfono: 956 51 47 40
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche)
Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL)
Teléfono: 956 50 04 20
Acuda con la receta médica cuando sea necesaria y, si tiene dudas sobre la medicación, llame antes al teléfono de la farmacia de guardia correspondiente.
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