CEUTA. — La Policía Nacional ha tenido que desplegar un intenso dispositivo durante la madrugada de este viernes para atender diversos altercados registrados en distintos puntos de la ciudad autónoma. La jornada nocturna ha dejado un saldo de varias personas asistidas en el Hospital Universitario tras reyertas sangrientas, robos con violencia a menores y episodios de amenazas con armas blancas.

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Heridos por sutura y agresiones a menores

Uno de los sucesos de mayor gravedad se produjo en el transcurso de una pelea entre varios migrantes, en la que uno de los implicados sufrió un profundo corte en la cabeza. Los servicios de emergencias acudieron al lugar para evacuar al herido al Hospital Universitario de Ceuta, donde precisó de varios puntos de sutura para cerrar la lesión.

Por otro lado, en la zona del Recinto, un menor de edad fue víctima de un violento asalto. El joven fue agredido con contundencia y robado por un grupo de individuos, requiriendo también traslado hospitalario. Tras recibir la correspondiente atención médica, el menor fue conducido a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía para proceder a su identificación e iniciar los trámites de la investigación.

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Amenazas con cuchillo en la antigua Fábrica del Guano

La tensión se trasladó asimismo a las inmediaciones de la playa del Trampolín, en el entorno de la antigua Fábrica del Guano. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar tras el aviso de dos jóvenes migrantes, quienes denunciaron haber sido amenazadas con un cuchillo por un individuo de nacionalidad marroquí que pretendía llevárselas por la fuerza.

Los efectivos policiales peinaron la zona en busca del sospechoso, aunque la intervención resultó infructuosa al sospecharse que el agresor logró ocultarse entre las chabolas improvisadas en el asentamiento cercano. Las fuerzas de seguridad mantienen abiertas las actuaciones para esclarecer los hechos y localizar al autor de las amenazas.