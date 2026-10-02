CEUTA. — Con el objetivo de impulsar la convivencia, recuperar la normalidad tras los acontecimientos fronterizos del verano y coordinar la vida social de la ciudad autónoma, se ha presentado oficialmente ‘Renace Ceuta’. Esta nueva entidad cívica, promovida por los empresarios Emilio Muñoz, Rafael Pérez y Ernesto Valero, arranca su andadura con una batería de iniciativas culturales, reivindicativas y de dinamización comunitaria.

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La Mochila en la Marina y apoyo a la Jura de Bandera

Entre los primeros proyectos de la asociación destaca la celebración del tradicional Día de la Mochila los días 31 de octubre y 1 de noviembre en los bajos de la Marina, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio de Ceuta cuyo programa definitivo se dará a conocer en los próximos días.

Asimismo, la entidad ha fijado su primera cita destacada para el próximo 12 de octubre, animando a toda la ciudadanía —sin distinción de origen ni religión— a sumarse a los actos con motivo de la Jura de Bandera Civil programada en el céntrico Paseo del Revellín.

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Unificación de la agenda local y acción cívica

Uno de los ejes estratégicos de ‘Renace Ceuta’ será la creación de un calendario unificado de eventos para la ciudad. La asociación solicitará la colaboración de instituciones públicas, colectivos culturales, entidades deportivas y comunidades religiosas para agrupar todas las convocatorias locales, facilitando así la coordinación organizativa y evitando el solapamiento de actividades.

A este enfoque lúdico y organizativo se le suma un marcado carácter participativo y reivindicativo. Desde ‘Renace Ceuta’ pretenden actuar como interlocutores ante las instituciones políticas para trasladar las demandas vecinales en materia de seguridad, bienestar y uso de los espacios públicos, apelando siempre a vías pacíficas, democráticas y de diálogo social. La organización ha hecho un llamamiento abierto a toda la población para sumarse e interactuar en sus futuras iniciativas.