18 de septiembre de 2026: la AEMET prevé en Ceuta cielo nuboso con lluvia escasa, con máxima 25°C y mínima 20°C.

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El viento soplará del este (E) a 15 km/h y la probabilidad de precipitación queda en el 55%, según la AEMET.

La humedad se mantendrá alta durante la jornada, con sensación de ambiente templado y húmedo. En Ceuta esto puede condicionar actividades al aire libre en el litoral y el uso de espacios públicos; adapte planes y ropa a la previsión de lluvia ligera.

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Previsión para los próximos días

La AEMET mantiene un patrón similar para el fin de semana. El sábado, 19 de septiembre se espera muy nuboso con lluvia escasa, máxima 25°C y mínima 21°C, con viento del este a 20 km/h.

El domingo, 20 de septiembre habrá intervalos nubosos con lluvia escasa, máxima 25°C y mínima 22°C, y el viento del este puede alcanzar 30 km/h en zonas expuestas. Para el lunes, 21 de septiembre la AEMET señala máxima 25°C y mínima 21°C; no se detallan estado de cielo ni rachas en los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nuboso con lluvia escasa

Nuboso con lluvia escasa Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 55%

55% Humedad: máxima 100% y mínima 80%

máxima 100% y mínima 80% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Lleve paraguas o un impermeable ligero por la probabilidad de lluvia (55%).

Si va a actividades en zonas expuestas al viento, extreme las precauciones por rachas del este. Aunque el índice UV llega a 6, protéjase del sol en los intervalos con claros y mantenga una hidratación adecuada.

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